花蓮榮家元旦升旗迎新年 活力帶動展現新年朝氣

花蓮榮家於為迎接嶄新的一年，元旦清晨隆重舉行升旗典禮，由家主任游文勇主持，現場氣氛莊嚴溫馨。花蓮縣榮服處副處長陳靜如率總幹事劉韋良及榮欣志工團隊一同蒞臨參加，與榮家住民及同仁齊聚一堂，共同迎接新年的第一道曙光（見圖）。

升旗典禮後，每年受邀參與元旦升旗的慈濟基金會福安和氣志工團隊帶來一連串精彩又充滿活力的帶動活動，包括〈勇健操〉、〈一家人〉手語帶動以及〈黃埔軍魂〉軍歌演唱，不僅結合肢體動作，還融入答數與精神答數，現場節奏分明、士氣高昂，讓長輩們在新的一年精神抖擻、活力滿滿。

慈濟基金會福安和氣志工陳儀瑄師姐表示，元旦是充滿希望與祝福的日子，透過簡單而有力量的動作與歌曲，希望陪伴榮家長輩動起來、笑起來，感受到被關懷的溫暖，也為新的一年注入健康與正向能量。

家主任游文勇表示，感謝花蓮縣榮服處及慈濟志工長年對榮家的支持與陪伴，元旦升旗不僅象徵國家精神，也代表對未來的期許。期盼新的一年，榮家持續與各界攜手合作，營造安全、溫馨且有尊嚴的頤養環境，讓每位住民都能安居樂活、健康平安。