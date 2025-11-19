花蓮榮家大陳社區暖心交流 長輩揉出記憶中的年糕香

花蓮榮家由家主任游文勇帶領住民長輩一同前往好鄰居-大陳社區進行文化觀摩活動，由民意里里長顏春有熱情接待，歡迎榮家長輩蒞臨參訪。活動安排豐富，讓長輩們透過社區走讀與體驗，更深入了解大陳移民文化與在地的人情故事。

活動首先進到「大陳故事館」，由顏里長親自進行導覽介紹大陳人遷台歷史、地方發展與生活文化，特別是館內擺設早期的銀幣、紙幣、裹小腳鞋等充滿記憶與情感的文物，讓長輩們十分投入並熱烈討論。隨後帶著長輩們漫步大陳社區，棋盤式的巷子與舊有的紅瓦磚牆屋，讓幾位眷村長大的長輩回想起自己年少時光，氣氛溫馨。

接著由梁氏姐妹介紹並示範「寧波年糕」的製作過程，從浸泡、磨米、蒸熟、攪拌到搓揉成型的工序，純手工的手藝更展現代代相傳的家鄉味。梁氏姊妹也特別說明寧波年糕使用白飯的蓬萊米，而非糯米，這讓擔心會消化不良的長輩放心食用。

長輩們在指導下親手搓揉年糕，體驗傳統工藝的樂趣。當熱呼呼又軟綿綿的年糕放在手裡，再搭配花生粉與黑糖粉粉一同食用，長輩們直呼「好吃、好懷念」，讓長輩倍感溫暖與幸福（見圖）。花蓮榮家主任游文勇全程陪同長輩體驗與品嚐，共享美好的互動時光。

花蓮榮家游文勇主任表示，此次觀摩是跨社區交流的美好示範，不僅豐富長輩生活經驗，讓他們走出榮家、融入社區，感受各地文化的特色與溫度。未來將持續規劃更多外出及互動活動，陪伴長輩們樂活、充實每一天。