花蓮榮家山青日照中心「歲末年終來相聚，溫馨交流同樂」

花蓮榮家山青日照中心為傾聽家屬心聲、提供支持性服務與強化在地長照互助機制，辦理「歲末年終來相聚，日照共好喜同樂」座談暨同樂會，現場氣氛溫馨歡樂（見圖）。

座談會首先宣導長照3.0政策，向與會的家屬們介紹可運用的資源及長照相關資訊。隨後長輩們拿出愛心感恩卡，「用愛發聲」說出他們對家屬及榮家的感恩之情，情感真摯流露令人為之動容。

接著由照服員老師帶領長輩開心動一動，並進行闖關集章活動。第一關「投球命中我最準」，長輩拿起平時熟悉的瑜珈球擊倒前方的罐頭。第二關「歡喜水瓶丟丟樂」則拿起半空的寶特瓶丟起後立於地上。第三關「酒瓶站立穩妥妥」回味夜市小遊戲，每位長輩皆小心翼翼拿起釣竿，慢慢地將空酒瓶立起。高齡九十五歲的周奶奶專注的眼神及穩定的手勢，氣定神閒迅速闖關成功，大家都鼓掌叫好。最後進行頒獎典禮並恭喜所有的長輩，山青日照大家庭的甜蜜合影，為活動畫下美好的句點。

花蓮榮家副主任巫嘉昌表示，榮家附設山青日照中心自民國一０八年營運至今，從長照２．０邁向３．０已進入第七個年頭。花蓮榮家感謝在地鄉親的支持與回饋，榮家將持續結合各界社會資源及機構照顧服務，建立在地、多元及連續性的長照服務，共同為佈建花蓮長照網絡盡一份心力。