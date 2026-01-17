花蓮榮家慶生會木箱鼓擊樂祝壽 長輩歡喜迎新歲

花蓮榮家的長輩難得體驗木箱鼓，長輩們隨著節奏輕拍鼓面，臉上洋溢開心滿足的笑容，展現滿滿自信與活力。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮榮家舉辦一月份住民慶生會，邀請「阿睞卡鬨木箱鼓擊樂團」蒞臨演出，樂團以別開生面的木箱鼓節奏，熱鬧演唱生日快樂歌，為當月壽星長輩送上最誠摯的祝福，現場氣氛熱鬧又溫馨。

花蓮榮家表示，一月份壽星之一的古漢安長輩在許願時表示，遵循家主任平日叮嚀的「營養好、睡得好、心情好」三好原則，期盼大家都能平安健康、快樂過生活，真摯話語引起在場長輩與工作人員共鳴。

阿睞卡鬨木箱鼓擊樂團老師阿木兒表示，「阿睞」在族語中代表感恩，「卡鬨」則是木箱鼓之意，希望透過木箱鼓，用雙手的溫度敲出節奏，讓音樂發光發熱，並將這份溫暖與祝福傳遞給長輩，為大家增福添壽。花蓮榮家指出，此次活動中也特別開放長輩上台體驗木箱鼓，在老師熱情帶動下，長輩們隨著節奏輕拍鼓面，臉上洋溢開心滿足的笑容，展現滿滿自信與活力。

家主任游文勇表示，榮家每月舉辦慶生會，除了為壽星祝賀生日，更希望透過多元藝文活動，豐富長輩的生活內涵，營造溫暖、安心、有尊嚴的頤養環境。未來也將持續結合社會資源，讓長輩在榮家能夠「住得安心、過得開心、活得健康」。