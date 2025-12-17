花蓮榮家拜會花蓮農改場 強化景觀綠化與食農教育合作

花蓮榮家副主任巫嘉昌率領輔導組及秘書室同仁，拜會農業部花蓮區農業改良場場長楊大吉、副場長宣大平及其團隊成員（見圖），雙方就榮家家區景觀美化及榮家幼兒園(教保中心)推展食農教育深入交流，為未來家區綠化與教育發展開啟新頁。

花蓮農改場長楊大吉表示，榮家擁有廣闊腹地與自然環境優勢，大門入口意象區若能搭配季節花卉，即可大幅提升視覺與到訪體驗。另外農改場提到推廣在地文化「食農教育」，針對榮家幼兒園現有兒童菜園進行討論，包括土壤評估、改良方式與季節作物指導等。並分享場內研發新型仙草與改良南瓜種植經驗，期盼協助榮家成為食農教育示範據點，減輕幼兒教師與同仁在農務上負擔，發揮事半功倍的效果。

廣告 廣告

此外，雙方也針對長輩居住區域提出香草植栽規劃，包括薄荷、芳香萬壽菊等作物，希望打造「芬芳香草區」，提供長輩紓壓、療癒的休憩空間。

花蓮榮家副主任巫嘉昌表示，此次拜會深獲寶貴建議，也感謝農改場團隊的熱情與專業。期待農改場團隊後續親臨榮家，共同打造綠意盎然、充滿自然氣息的生活環境，為長輩與幼兒帶來更多優質體驗。