花蓮榮家教保中心學童向日照中心長輩拜早年 共迎老幼共融新活力

花蓮榮家為持續推展老幼共融照顧模式，教保中心學童於新年前夕至日照中心向長輩獻上溫馨祝福，長輩也回贈一元復始馬年小紅包，現場洋溢新春佳節的歡愉氣氛。

教保中心帶來「福氣要來到」新年歌組曲，學童更以純真的舞蹈及笑容帶來活潑又溫馨的祝福，更祝福長輩新年快樂、吉祥安康；日照中心長輩也特地準備小紅包，感謝孩子們的到來。最後學童與日照長輩及工作人員甜蜜合影（見圖），為活動畫下美好的句點。

花蓮榮家主任游文勇表示，「老幼共融」是將高齡長者與學童聚集在同一空間進行互動學習，以解決高齡化與少子化帶來的社會孤獨感與照顧空缺。這種模式能激發長輩活力、預防身心疾病，同時讓幼兒學習尊重與同理心。花蓮榮家將繼續推展老幼共融照顧模式，期待為花蓮長期照顧服務網絡共盡一份心力。