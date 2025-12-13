花蓮榮家智慧照護新標竿！「AI零接觸監測系統」榮獲新創採購殊榮

花蓮榮家在推動智慧化、人性化照護方面取得重大里程碑！榮家與緯創醫學科技公司合作導入的「AI零接觸高隱私智慧照護系統」，以其在提升照護品質上的卓越表現，榮獲一一四年經濟部中小及新創企業署新創採購獎項肯定（見圖）。

智慧照護系統的核心亮點在於其「非接觸、高隱私」的特性，能夠在不影響長輩作息的情況下，持續進行高精度的生理監測。這項殊榮不僅是對緯創醫學技術的認可，更是對花蓮榮家積極創新、優化高齡照護模式的莫大鼓舞。

面對高齡化社會以及長照人力日益吃緊的嚴峻挑戰，花蓮榮家積極配合國家輔導智慧照護的政策，自一一三年一月起至一一四年十二月與緯創醫學簽約，將AI生理監測設備成功導入養護堂。這套系統的關鍵價值在於，它能讓長輩在「零接觸、零干擾」的狀態下，維持「高精度、不間斷」的生理數據採集。透過AI智慧分析，系統能提早發現潛在的健康問題，從而爭取寶貴時間，進行即時有效的醫療診治，大幅降低突發風險，為住民的安全與健康提供了堅實的科技屏障。

花蓮榮家此次成功導入AI零接觸監測系統並獲得國家級獎項肯定，這不僅是照護技術的升級，更是服務理念從傳統走向智慧、從被動走向主動的革新。榮家主任游文勇表示，將持續深化智慧照護應用，秉持「視榮猶親」的精神，不斷推動創新，致力於提供更優質、更人性化的居住環境和醫療照護，確保每一位長輩都能享有健康、有尊嚴的晚年生活。