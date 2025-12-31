花蓮榮家演練戰時傷患收容安置 提升整體防衛韌性

花蓮榮家辦理「戰時傷患收容安置演練」，模擬戰時大量傷患後送至榮家情境，榮家在實際戰時狀況下安置應變能力。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

為因應區域安全情勢變化及國軍戰時後送需求，花蓮榮家召集所屬各組室辦理「戰時傷患收容安置演練」，模擬戰時大量傷患於短時間內後送至榮家情境，驗證榮家在實際戰時狀況下的通報、指揮、收容及安置應變能力。

花蓮榮家表示，此次演練情境設定為戰況緊急，前線官兵因作戰受傷，經後送程序轉介至花蓮榮家安置，榮家在各分組工作支援下演練戰時狀況下安置大量傷患的應變能力。

榮家指出，演練開始，通報機制即刻啟動，各小組迅速完成人員召集與任務分工，依序執行接駁引導、身分查驗、檢傷分類、醫療分流、安置照護及宣慰安撫等作業流程，並完成臨時檢傷站、緩衝區及安置區之配置，確保整體作業動線順暢。

榮家表示，面對「短時間大量」、「傷勢類型多元」及「資源有限」等複合式挑戰，參演同仁在情境中實際操作各項應變程序，驗證跨組室協調與整合效率，並確保傷患能迅速且安全完成安置。

花蓮榮家主任游文勇表示，花蓮榮家平時肩負退除役官兵及民眾照護任務，戰時則需配合國家政策，執行戰傷官兵後送療養與安置工作。大量傷患湧入是最具挑戰的情境之一，唯有透過持續演練，才能及早發現人力調度、空間配置及物資整備不足之處，並確保實際狀況發生時能從容應對。

游文勇強調，未來將依演練結果持續精進整備作為，落實全民防衛動員準備，為守護國家與袍澤盡一份心力。