花蓮榮家秋饗縱谷自強活動 暢遊理想大地 體驗馬匹輔療

花蓮榮家辦理秋饗縱谷自強活動，參訪吉安好客藝術村、吉安山海正甜製冰所、兒童發展協會馬匹輔助教育中心、理想大地及壽豐原民文物館，讓長輩在秋意漸濃之際度過一個美妙的縱谷體驗之旅。

自強活動第一站抵達位於吉安的好客藝術村（見圖），體驗日據時期遺留的日本風情，沉浸濃厚的在地客家文化。第二站參訪吉安鄉農會山海正甜製冰所，認識在地農特產品，品嚐文創經典美食。第三站來到兒童發展協會馬匹輔助教育中心，體驗馬匹餵食與引領，許多長輩開心不已。

廣告 廣告

中午在壽豐的立川漁場五餅二魚餐廳用餐，享受在地食材烹調的經典美食，長輩吃得好也吃得健康。下午前往隔壁理想大地最美便利商店及初開幕的理想食光，摩洛哥建物風情令長輩讚嘆連連，湖畔美京宛如置身歐洲，翠綠的落羽松林更倒映水中，隨著陽光灑落呈現夢幻的光影變化，湖邊小憩令人療癒身心。最後前往壽豐原民文物館，認識壽豐各部落文化，觀覽文健站手工藝品及早期農用器具，最後在原民風的歌聲中結束自強活動縱谷遊的行程。

花蓮榮家主任游文勇表示，長者外出參與活動好處良多，包括促進身體健康，如增加活動量、改善體力和平衡感；提升心理健康，如減少孤獨感、紓解壓力、延緩認知退化；以及增進社交互動，如與人交流、參與團體活動。花蓮榮家將持續辦理多元的社會化促進活動，致力打造高齡友善的健康樂活家園。

