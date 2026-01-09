花蓮榮家與住民有約 強化溝通服務再升級

花蓮榮家於八、九日一連兩天辦理「與住民有約」暨新任房戶長介紹活動，透過面對面交流傾聽住民心聲，同時頒發新任房戶長當選證書，並致贈感謝狀予卸任房戶長，感謝其任內熱心服務與付出（見圖）。

輔導組在會中向住民長輩宣導防詐觀念，並詳細說明《安置就養作業規定》修正重點，包含放寬體檢標準及保證金繳納彈性化，以更人性化的制度設計，構築長輩安心居住的防護網。

榮家也宣布多項貼近住民生活的服務優化措施。硬體設備方面，榮家獲宇德鋼管公司白崇信董事長夫婦 慷慨捐贈二台高爾夫球車，將用於接送行動不便長輩，提升家區內行的安全與便利性。針對住民提出的建言，榮家積極回應，包含調整熱水供應為更具彈性的時段、伙食制度放寬退伙天數規定，並規劃整建槌球場，以及假日開放聯誼廳供住民卡拉OK歡唱，豐富住民休閒生活。

家主任游文勇表示，房戶長是榮家與住民之間重要的溝通橋梁，感謝歷任房戶長的用心付出，也期許新任房戶長持續發揮協調與關懷功能。未來將將秉持以住民為核心的服務理念，結合社會善心資源與內部團隊力量，提升照護品質。並持續透過各堂隊狀況反映簿、定期舉辦「與住民有約」等雙向溝通機制，廣納住民意見，滾動式檢討與精進服務品質，打造更安全、友善、溫暖的頤養環境。