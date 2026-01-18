花蓮榮家與國軍花蓮總醫院交流座談 深化醫療照護合作 共謀長者健康福祉

為強化退除役官兵及長者醫療照護服務，國軍花蓮總醫院院長彭忠衎率同政戰處處長蔡侑成、醫勤組組長張冠群等一行，前往花蓮榮民之家拜會，由花蓮榮家主任游文勇親自接待（見圖），雙方就高齡照護、醫療資源整合及未來合作方向進行深入交流。

會談中，雙方首先針對當前共同面臨之問題交換意見，包括護理人力不足、少子化對醫療與長照體系之衝擊，以及年輕世代投入護理工作的意願降低等挑戰，期盼透過跨機構合作，共同研議可行因應之道。

廣告 廣告

游文勇主任提出，輔導會推動之「就診綠色通道」政策，期望能與國軍花蓮總醫院在精神照顧、洗腎、住院及醫療檢驗等項目建立合作機制，縮短緊急就醫評估時間，並建立醫師與護理師之直接聯繫窗口，以利緊急狀況即時處置，減少長者等待時間。因會屬鳳林榮民醫院距離較遠，期待透過就近院所合作讓榮家住民能享有更便捷的醫療服務。目前榮家已與門諾醫院簽訂合作協議，未來亦希望能與國軍花蓮總醫院洽談合作可能。

此外，游主任也介紹榮家養護堂與安養堂之照護現況，表示住民多為一生為國奉獻的長輩，部分住民單身或眷屬親友不在身邊，急診就醫時常面臨無法留陪之困境，期盼醫療端能給予更多體諒與禮遇，讓長者安心就醫。

彭忠衎院長回應表示，對於綠色通道及急診留陪議題，院方將納入研議，尤其針對經濟弱勢住民，將評估相關扶助與配套措施；另在緊急送醫後之銜接照顧問題上，也將參考其他醫療院所之作法，指示相關單位進一步研究處理。彭院長強調，雖然醫院同樣面臨護理人力短缺的困境，但未來將以「服務為優先」，審慎評估雙方合作的可行性，期盼為長者提供更周全的醫療照護。

在游文勇主任陪同下，彭忠衎院長一行實地參觀花蓮榮家家區環境，欣賞彩繪牆藝術，並搭乘高爾夫球車巡禮整體園區，深入了解各安養堂及養護堂之設施與照護情形，對榮家用心營造溫馨、安全的居住環境表示肯定。

此次拜會在務實與誠懇的交流氣氛中圓滿完成，雙方均表示將持續保持聯繫，朝向建立更緊密的醫療照護合作關係共同努力，攜手守護榮民長輩的健康與尊嚴。