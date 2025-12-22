花蓮榮家辦理夜間災害防救演習 提升家區防災意識

花蓮榮家為維護公共安全，確保住民生命財產，依消防法令規定辦理114下半年災害防救演習，並於夜間辦理緊急召回訓練，及自衛消防編組演練。以提高工作人員災防意識及應變能力，並讓住民熟悉災害當下避難之情境，有效防災於未然。

為確保演練專業與安全性，榮家邀請美崙消防分隊派員擔任課程講座及演練指導。室內課程主要講授防火宣導（見圖），包含各類(如油類、瓦斯、行動電源等)火災成因及撲滅方式、防範一氧化碳中毒，及火災避難逃生原則等。榮家工作人員亦在講師指導下，進行操作滅火器、室內消防栓的滅火訓練。

廣告 廣告

隨後榮家於夜間辦理災害應變訓練，透過緊急召回機制，請各職員工限時於集合地點完成點名，召回率100％。隨即並辦理養護堂自衛消防編組演練實地操作，模擬地震避難與火災搶救疏散之情境，也請住民配合參與避難與疏散過程，全體住民依避難計畫，在編組人員協助下疏散至集合地點圓滿落幕。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝美崙消防分隊對此次夜間演練的指導及協助，其專業防災知識、經驗與意見分享等，使職員工收穫滿滿，榮家住民避難逃生除仰賴火警系統早期預警外，更需注重工作人員臨危應變與協助措施，期勉榮家職員工加強注意災前準備與熟悉逃生疏散之模擬，希望透過定期的災害防救演練，強化防災應變能力，提供住民長輩們安全的居住環境。