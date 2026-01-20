花蓮榮家邀名家揮毫迎新春添喜氣

農曆春節腳步近了，花蓮榮家辦理「金馬賀歲揮毫迎新春」活動，二十日特別邀請花蓮縣長青書畫會理事長湯大凰帶領林國堂老師、古華忠老師、田玉生老師、徐慶國老師、陳福堂老師及花蓮縣書法學會吳宗慶老師蒞臨現場揮毫，以筆墨傳遞祝福，為榮家住民提前送上滿滿的新年好彩頭，現場洋溢濃厚年節氣息。

活動現場，書法老師們揮灑自如、筆勢遒勁，隸書、楷書、行書各具風格，一幅幅象徵吉祥如意的春聯陸續完成，吸引住民圍觀欣賞並踴躍索取春聯。內容涵蓋「福」、「春」、「金馬迎春」、「馬到成功」等祝賀詞語，象徵對新年的期盼，也承載著書法老師們對住民的祝福，讓住民在欣賞藝術之餘，臉上洋溢著迎接新年的喜悅，住民拿到親手挑選的春聯後表示，在榮家提前感受到過年的氣氛，心情格外溫暖。

現場揮毫活動亦安排教保中心小朋友共同參與，與長輩一同欣賞春聯揮毫，近距離感受傳統書藝的魅力（見圖）。小朋友在老師揮毫過程中專注觀看、好奇詢問，長輩熱情分享過年記憶，現場呈現老幼共融、世代交流的溫馨畫面，讓傳統文化成為連結不同世代的重要橋梁。

花蓮榮家主任游文勇表示，春聯不僅是過年期間的重要象徵，更承載著對新年的期盼與祝福。藉由揮毫活動，讓住民重溫傳統年節記憶，感受到榮家對住民身心關懷的用心。同時，主任感謝書法老師們長期支持公益活動，撥冗蒞臨榮家揮毫，讓藝術成為連結人心、傳遞溫暖的重要媒介。將持續結合在地藝文資源規劃多元文化活動，豐富住民生活內涵，讓住民在安心生活的同時，也能感受到社會的陪伴與祝福，為新的一年揭開充滿希望與幸福的序幕。