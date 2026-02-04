花蓮榮家附幼 溫馨開學

花蓮榮家附設幼兒園（職場互助教保服務中心）於四日舉辦溫馨熱鬧的開學儀式，現場洋溢著歡樂與年節氣氛。家主任游文勇親臨現場，與老師、家長一同迎接小朋友回到校園，並致贈每位孩子象徵平安健康的蘋果及可愛的綿羊娃娃，祝福孩子們在新學期平安快樂、學習順利。

活動一開始，孩子們帶來充滿年節氛圍的音樂表演，以童稚卻真誠的歌聲向在場的家長、老師及家主任拜年祝福，現場氣氛溫馨感人。游主任親切地抱起小朋友，關心孩子們過年期間是否有回家探望爺爺奶奶，與孩子互動自然，笑聲不斷，展現長幼共融的溫暖畫面。

隨後，游主任及副主任一一親手將蘋果與綿羊娃娃送到每位小朋友手中，孩子們收到禮物後，臉上洋溢著開心的笑容，有的高舉禮物向家長分享喜悅，現場充滿幸福氛圍。

家主任游文勇表示，幼兒園不僅是孩子學習成長的地方，更希望成為充滿愛與關懷的溫暖空間，透過開學儀式與貼心祝福，讓孩子感受到被重視與呵護，也期盼在新的一年中，孩子們都能健康平安、快樂學習，家長安心放心。