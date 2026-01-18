花蓮榮家、國軍花蓮總醫院 交流座談

為強化退除役官兵及長者醫療照護服務，國軍花蓮總醫院院長彭忠衎率同政戰處處長蔡侑成、醫勤組組長張冠群等一行，前往花蓮榮民之家拜會，由花蓮榮家主任游文勇親自接待，雙方就高齡照護、醫療資源整合及未來合作方向進行深入交流。

會談中，雙方首先針對當前共同面臨之問題交換意見，包括護理人力不足、少子化對醫療與長照體系之衝擊，以及年輕世代投入護理工作的意願降低等挑戰，期盼透過跨機構合作，共同研議可行因應之道。

游文勇主任提出，輔導會推動之「就診綠色通道」政策，期望能與國軍花蓮總醫院在精神照顧、洗腎、住院及醫療檢驗等項目建立合作機制，縮短緊急就醫評估時間，並建立醫師與護理師之直接聯繫窗口，以利緊急狀況即時處置，減少長者等待時間。因會屬鳳林榮民醫院距離較遠，期待透過就近院所合作讓榮家住民能享有更便捷的醫療服務。目前榮家已與門諾醫院簽訂合作協議，未來亦希望能與國軍花蓮總醫院洽談合作可能。

此外，游主任也介紹榮家養護堂與安養堂之照護現況，表示住民多為一生為國奉獻的長輩，部分住民單身或眷屬親友不在身邊，急診就醫時常面臨無法留陪之困境，期盼醫療端能給予更多體諒與禮遇，讓長者安心就醫。