花蓮榮家11月慶生會溫馨登場 壽星許願眾人平安健康

花蓮榮家二十五日舉辦住民慶生會，現場洋溢著溫馨與喜悅氛圍。家主任游文勇特別到場為壽星代表獻上生日祝福，並與長輩們一同分享歡慶時刻（見圖）。壽星們在許下心願時，紛紛表示希望大家都能平安健康，其中一位長輩更因感動而紅了眼眶，場面令人動容。

慶生會活動亦獲得花蓮和南寺溫暖支持，寺方捐贈素肉鬆等食品。游文勇主任也在現場立即轉贈給吃素的長輩們，象徵暖心接力，傳遞社會的善意與關懷。

慶生會由「舞動人生舞蹈團」帶來多元而精彩的節目，包括古風爵士舞〈桃花笑〉、客家舞〈油桐花〉、民俗舞〈熱情俏大媽〉、古典舞〈情深深雨濛濛〉以及苗族舞等，讓長輩們欣賞到豐富多彩的文化表演，現場掌聲不斷。

游文勇主任表示，花蓮榮家致力於打造溫暖、安心的生活環境，希望長輩們在榮家「吃得好、住得好、多運動」，並提醒近期天氣轉涼，長輩務必注意保暖、保重身體。榮家也將持續規劃多元活動，陪伴長輩們展現笑容、樂享生活。