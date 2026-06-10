花蓮榮服處偕玉里榮院 端節關懷住院及社區榮民眷

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

端午佳節將至，花蓮縣榮民服務處為關懷榮民及眷屬生活近況，傳遞社會溫暖與節慶祝福，兩度攜手臺北榮民總醫院玉里分院共同辦理端節慰問活動。

玉里住院暨社區慰問，由榮服處蕭振嘉處長與玉里分院胡宗明院長率領處內同仁、游志興秘書、李玟憓社工師，先是探視住院榮民(眷)，再訪視社區榮民(眷)長者，除關心其生活情形及健康狀況，並致贈慰問品，也送上端節祝福（見圖）。

鳳林分院則由劉韋良總幹事帶領處內同仁與鳳林分院林宜霏及莊庭歡社工師共同訪視住院榮民(眷)，並致贈慰問品。劉總幹事亦帶領同仁至鳳林社區訪視榮民(眷)，了解榮民眷實際需求，宣導相關福利資源與服務資訊，並預祝佳節愉快。

花蓮縣榮民服務處表示，「照顧榮民」是輔導會最核心的服務宗旨，未來將持續結合臺北榮總玉里分院等相關單位資源，深化服務照顧工作，落實榮民眷關懷措施，持續守護榮民眷身心健康，讓長者能夠安心生活、安享晚年。期盼透過實際行動傳遞輔導會及社會各界的關懷，讓榮民眷感受到溫暖與尊重。