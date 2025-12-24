花蓮榮服處攜手關懷0923光復鄉洪災退除役官兵及眷屬

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流引發洪災，造成多處民宅受損，並對當地居民生命與財產安全造成重大影響。災害發生後，各界愛心即時湧現，展現社會溫暖與互助精神。

陸海空軍相互關懷協會、社團法人雪中送炭關懷協會、中華軍人傷殘協會、花蓮縣領導士官班校友會、臺中市陸軍第一士官學校校友會、臺中市陸軍專科學校校友會、財團法人仁美文教基金會、桃園市領導士官班校友會、陸軍第一士官學校領導士官班校友總會、中華佛教善緣慈善會、賞霖創藝公司等多個退伍軍人社團、善心團體及個人，秉持關懷榮民眷及回饋社會的精神，慷慨解囊，共同捐贈善款新臺幣98萬0531元，交由花蓮縣榮民服務處統籌運用，作為「0923光復鄉洪災賑災救助金」。

本次善款已協助233位受災退除役官兵及眷屬（見圖），提供即時生活救助與必要支持，減輕災後生活壓力，協助其逐步恢復正常生活。受捐助對象對於各善心團體在最需要時刻雪中送炭、無私奉獻，紛紛表達最誠摯的感謝。

花蓮縣榮民服務處蕭振嘉處長表示，未來將持續秉持公開透明原則，妥善運用各界善款，並持續關懷受災榮民眷的復原情形，也期盼社會大眾持續攜手同行，共同為需要幫助的人注入更多希望與力量。