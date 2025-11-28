花蓮榮服處行動送暖 關懷榮民眷

花蓮縣榮民服務處為深化關懷服務，由處長蕭振嘉率輔導員及社區服務組長，主動前往榮民眷家中訪視，以深入瞭解榮民眷健康狀況及生活需求。

曾參與823戰役的90歲榮民邱伯伯，生活作息平實自然，自理能力良好，仍保持身體硬朗，秉持「身體能動就是福」的人生觀，是健康長壽的秘訣。遺眷林張阿姨長期臥床，日常照護由長子一肩扛起，並獨立負擔家中生活開銷，為減輕其生活壓力，該處提供民生物資並說明各項照護資源服務，強化弱勢榮民眷家庭實質支持。

蕭振嘉處長表示，榮民眷生活需求多元，透過定期訪視，掌握第一線狀況，並主動提供協助，期盼在日常生活中成為最可靠的支持系統，未來也會持續加強連結各公、私團體提供更多元服務，為榮民眷打造更安心的生活環境，成為榮民眷最堅強的後盾。