花蓮機場旁嚴重大火！工廠「整間狂燃」現場一片紅
最新消息，昨（8日）深夜，在花蓮機場旁發生工廠大火，起火原因暫時不明，整間狂燃火煙竄天的畫面相當嚇人，警消獲報後迅速出動大量人車趕往。
據了解，發生火災的工廠屬於某石業公司，該公司經營墓材、建築石材相關的產品，鐵皮結構的工廠讓火勢更大，而該廠就在花蓮機場旁，也讓消防隊不敢大意全力灌救，所幸出事的時間已經沒有班機起降，但仍引來附近居民陣陣驚呼，起火原因仍有待火調科釐清。
