花蓮機車路口碰撞汽車！學生情侶下秒噴飛、空中旋轉 驚悚瞬間畫面曝

記者林盈君／花蓮報導

本月8日晚間11時許，花蓮吉安鄉中原路一段、自立路一段路口，發生一起車禍事故，23歲何姓男學生騎乘機車，後座載著22歲楊姓女友，於返回學校宿舍途中，與一台自小客車發生碰撞，騎士何男與女友連人帶車彈飛、重摔在地，警消獲報趕抵，緊急將2人送往慈濟醫院治療，所幸皆無生命危險，詳細事故原因還要進一步釐清。

花蓮吉安鄉中原路一段、自立路一段路口，發生碰撞車禍事故。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時何男騎乘機車載著女友，沿勝安一街往自立路方向北上直行，行經中原路一段、自立路一段路口，與44歲林姓男子駕駛的汽車發生碰撞，騎士何男與女友連人帶車噴飛，機車也倒地滑行。何男下半身疼痛、活動不適，楊姓女友臉部擦傷、左手腳不舒服，被送往慈濟醫院治療。

花蓮吉安鄉中原路一段、自立路一段路口，發生碰撞車禍事故。（圖／翻攝畫面）

警方指出，雙方駕駛酒測值均為0，初步檢視現場，當時雙方行經的路口號誌，機車方向閃紅燈、汽車方向閃黃燈，雙方均疑似未減速通過路口，才釀成這起碰撞，初步研判，事故與雙方未依閃紅、閃黃燈規定減速或停讓有關，但詳細肇因還要調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

