花蓮死亡車禍！紅牌重機疑闖紅燈猛撞轎車 騎士噴飛重摔頭破慘死

記者林意筑／花蓮報導

花蓮南濱路、和平路口發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

花蓮193縣道驚傳死亡車禍！今（21）日上午9時許，29歲徐男騎乘紅牌大型重型機車，行經南濱路、和平路口時，疑似因闖紅燈與左轉的轎車發生碰撞，徐男當場噴飛重摔落地，導致頭部重創當場失去生命跡象，警消人員獲報趕抵，立即將其送往花蓮慈濟醫院搶救，但仍因傷重宣告不治，至於事故發生原因及詳細肇事責任，有待交通大隊分析研判。

重機騎士徐男疑似煞不住撞上轎車，當場噴飛造成頭重創，送醫搶救仍死亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，徐男當時騎乘紅牌重機 kawasaki ZR1000，從花蓮市南濱路往南行駛，準備通過和平路口時，疑似路口號誌剛變燈為紅燈，而徐男疑似煞不住直接撞上正在左轉的轎車，撞擊力道猛烈，徐男當場噴飛約5公尺遠後重摔落地，頭部因此遭到重創，當場血流如注失去生命跡象，現場留下大片血跡，相當怵目。

警消人員獲報趕抵，立即將徐男送醫搶救，不過經院方救治後約在11點左右宣告不治；另外，轎車駕駛51歲林男未受傷，車上副駕駛座的王姓女子則有輕微腦震盪，由救護人員送往門諾醫院治療後，所幸無生命危險。

據警方調查，雙方駕駛均持有合格駕照，其中轎車駕駛林男經酒測後，無酒駕情事，至於重機騎士徐男將由慈濟醫院進行抽血酒測。後續警方將調閱事故路口監視器，及比較轎車上的行車紀錄器，以釐清車禍發生的原因，至於詳細肇事責任，有待交通大隊分析研判。

