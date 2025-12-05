花蓮死亡車禍！遊覽車猛撞 騎士「頭骨破裂」慘死
花蓮今（5）日清晨發生一起死亡車禍，一輛遊覽車因不明原因與機車騎士發生碰撞，造成騎士當場死亡，肇事原因仍有待釐清。
今35歲龔姓女在上午7時11分，駕駛遊覽車沿新興路由西向東直行，行經尚志路口時與行駛同向，且騎在右前方的69歲陳姓騎士發生碰撞，騎士連人帶車被撞擊至柱子及路旁人行道。
花蓮縣消防局美倫分隊獲報趕抵現場時，陳男頭骨破裂、腦漿外溢，已明顯死亡，死者家屬得知消息後趕往現場，緊皺眉頭無法接收這樣的噩耗，不禁掩面痛哭。
目擊者表示，遊覽車駕駛車速較快，且靠近機車道，事故發生後，遊覽車駕駛聽見後方喇叭聲才得知自己撞到陳男，並指出其中原因是道路縮減所造成。不過肇事原因仍有待釐清。
