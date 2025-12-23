花蓮毒品人口持榔頭砸機車、招牌 被逮稱心情不好發洩

地方中心／趙永博 花蓮報導

周二（22）凌晨3點多花蓮有一名男子拿著榔頭，沿和平路、中華路一帶，沿途亂砸機車、店家招牌等，警方獲報後循線追查，發現是轄區毒品人口林姓男子，把人帶回偵辦，他竟然告訴警方，因為心情不好所以亂砸車發洩，警方訊後依恐嚇及毀損移送地檢偵辦。

監視器畫面中，一名男子拿著榔頭，在馬路上大搖大擺，先是來到一間機車行，把機車、和門口小招牌推倒，接著拿招牌去砸鐵門，不到15分鐘後，他又來到一間禮儀公司拿著榔頭狂砸招牌，隔天一早來開店的業者，看了超傻眼。

禮儀公司負責人 魏姓業者：「早上七點多的時候，員工通報我們說，招牌有毀損的狀況，然後經過我們調監視器之後，發現是人為破壞，然後報警之後，沒一個小時警察就已經找到人了，這個人我們也不認識 聽說是吸毒的」。

機車行老闆：「調監視器看，就看到他三點多的時候來，就是把車子故意弄倒啊，兩台故意這樣拉到啊，然後把我招牌用倒，然後旗杆拿起來射我的鐵門，(會去做求償就對了)對」。

林姓男子先是持榔頭在住家附近，沿和平路、中華路，毀損機車行的2輛機車。（圖／民視新聞）

事發在花蓮，周一凌晨3點多，這名林姓男子，先是持榔頭在住家附近，沿和平路、中華路，毀損機車行的2輛機車，接著再繼續砸毀禮儀公司招牌，警方獲報後在5小時內逮到人。經調查發現男子前科累累，有毒品、詐欺、毀損、妨害秩序等前科，還是轄區的毒品治安人口。

花蓮分局中正所長 陳昆璟：「本所獲報後立即展開調查，並在獲報後五小時，成功緝獲犯嫌到案，全案依涉嫌恐嚇及毀損罪，移請花蓮地檢署偵辦」。

男子表示自己一時心情不好，才會持榔頭亂砸。（圖／民視新聞）涉案的林姓男子表示，自己一時心情不好，才會持榔頭亂砸，警方懷疑，可能因吸毒導致暴力行為，已進行毒品採驗，詳細犯案原因，還有待調查釐清。

