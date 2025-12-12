花蓮毒駕男行車糾紛！竟亮武士刀恐嚇2駕駛 下場曝

花蓮市區日前發生驚悚持刀恐嚇事件，一名38歲林姓男子騎乘機車，在短時間內於同一條路的不同路口，接連與機車騎士及汽車駕駛爆發行車糾紛，過程中竟從車廂掏出刀械揮舞恐嚇，嚇得被害人報警處理。

花蓮一名林姓男子發生行車糾紛竟持武士刀恐嚇，警方到場後發現他還毒駕，立即逮捕送辦。（圖／警方提供）

花蓮警分局指出，林男首次在花蓮市自由街與中正路口準備右轉時，差點與沿中正路直行的機車騎士發生碰撞，雙方因此起口角衝突。未料林男突然從機車後車廂拿出小短刀揮舞，甚至劃到對方安全帽，對方心生畏懼立即到派出所報案。

約2小時後，林男又在同一條路的其他路口，與另一名汽車駕駛發生行車糾紛，再度亮出短刀並逼對方下車理論。汽車駕駛不敢下車，隨即前往派出所報案。接獲報案後，警方立即組成專案小組擴大追查，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

專案小組透過科技偵查及擴大調閱監視器，迅速鎖定林男身分與行蹤。10日上午11時許，警方見時機成熟，持拘票在餐廳成功緝獲林男。由於林男遭查獲時正騎著機車，警方依規定對其實施唾液毒品快篩，檢測結果竟呈毒品陽性反應，確認為毒駕。

警方當場依《道路交通管理處罰條例》第35條對林男開單告發，並扣車禁止行駛。搜索過程中，員警在林男機車置物箱內查扣玩具短刀，身上搜出含有毒品「依托咪酯」的電子煙彈，帶回住處搜索後，更起獲武士刀、彈簧刀等證物。

花蓮分局偵查隊副隊長莊喬安表示，林男在市區兩個路口分別在不同時間點，與機車及汽車駕駛發生行車糾紛，過程中持預藏的刀械連續恐嚇兩名被害人後逃逸。全案訊後，已將林男依涉嫌《刑法》恐嚇危害安全罪、違反《毒品危害防制條例》及公共危險等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

北市二殯爆「燒庫錢」收賄！15人到案 女主嫌聲押

影/推開警衛自己被撞！基隆翁倒垃圾遇毒駕慘死車底

台中一周2起火燒車 42歲女陳屍東勢路邊車內