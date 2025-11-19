花蓮民宅改建發現人骨及史前陶片 年代待確認

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮吉安鄉仁里五街一處住宅改建，疑似挖到年代逾40年的人骨。花蓮縣文化局勘查，從地表發現靜浦文化的陶片及60公分文化層，將列文化調查評估，骨骸初判並非史前人類，待確認。

吉安這處2層樓住宅拆除重建，5日挖地基時疑似挖出零星骨頭，包括下顎、腿骨等，骨頭發黃，警方判斷至少超過40年，依無主屍骨案處理，公告家屬認領。

因花蓮市區曾出土史前人類遺骸，花蓮縣文化局接獲地檢署通報後，6日前往勘查，在現場發現2個陶片，初判是距今800年的靜浦文化，因只是殘片無法確認是壺、還是其他器具；人骨需做碳14定年法才能確認年代。

花蓮縣文化局14日再度派員進行文化資產調查，基地因工程地層已被擾動，人骨部分已盡力採集，下月將由國立清華大學專精人骨的學者現勘，決定是否要透過碳鑑定等方式確認年代及決定後續處理方式。

花蓮縣文化局表示，在基地靠近牆壁處發現60公分文化層，經套疊1904年的台灣國寶地圖，確認該處日治時期原住民「屘屘社」的舊社，經考古學者初判，採集出的人骨臼齒磨痕很大，有可能是日治時期的原住民，仍要科學鑑定。

花蓮縣文化局表示，在無主屍骨公告期間，人骨、現地考古調查分開處理，已告知屋主後續開工應提出施工監看，依「花蓮縣考古試掘委託辦理要點」，民宅工程遇到疑似考古遺址，由考古館處理採集、紀錄等工作。（編輯：李淑華）1141119