花蓮民宅2樓起火"共13戶遭殃" 民眾抱自家神像逃命

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮一處民宅，下午近三點發生火警，警消趕到時，發現起火點在二樓，由於是木造建築而且左右相通。因此，火勢延燒連棟建築，共13戶都遭祝融侵襲。當下民眾都被緊急疏散，還有人抱著自家神像，趕緊逃命。

灰色濃煙，直竄天際。消防員射水搶救，但烈火遇上水柱，黑煙不斷從鐵窗內探頭。燒得眼前什麼都，看不清了。

目擊民眾：「還在燒，它延燒啦，燒到隔壁了」

連棟透天建築，遭到波及。消防員冒險爬上鐵皮屋頂，拉水線。台電人員也趕來斷電。火災來得突然，民眾抱著自家神明逃難，安頓好後，還不忘也將瓦斯桶，給搬出家裡。

大火從民宅內竄出（圖／民視新聞）遭延燒屋屋主：「白天(人)應該都有跑出來，煙很大」

遭延燒屋屋主：「我們這邊都(木)柴(建築)，這都柴柴柴」

據了解，起火的，是位在花蓮市區一處巷弄二層樓民宅。一樓雖是RC建築，但二樓卻是木造，而且左右相連。乾材遇上烈火，一發不可收拾，左右延燒，共波及13戶，連棟住宅。

花蓮消防局第一大隊長 林武正：「在我們抵達的時候，火勢加大，而且竄燒，燃燒的初期，大量濃煙 夾帶高溫，就往旁邊做竄燒」

起火屋屋主：「不知道(起火原因)耶，(你們都沒在家喔) 嗯」

民眾逃生不忘把住家內瓦斯搬出來（圖／民視新聞）屋主聽到消息，趕回家。怎麼會起火，他也毫無頭緒。只是2026才剛開始，祝融攪局，對受災民眾來說，這個年恐怕，不好過。

