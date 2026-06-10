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社會中心／趙永博 花蓮報導

民宿怎麼變成毒窟？位在花蓮新城的一間民宿，被警方發現是違法的，警方連日蒐證，發現民宿老闆根本在販毒，提供毒品給房客！警方日前持搜索票搜索，在場發現一對情侶房客，在他們的房間，搜出一堆毒品！不僅如此，就連民宿老闆、員工，也都藏毒！所有人通通被逮。

大批刑警前往這間，位在花蓮新城的違法民宿，一搜不得了，民宿簡直成了毒窟，搜出一大堆毒品。民宿內還有一對情侶房客，女子精神明顯恍惚，裝傻說不知道桌上有毒品，但警方哪會相信。

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花蓮民宿變毒窟！ 情侶藏匿吸毒遭逮稱：不是我的

花蓮民宿變毒窟！ 情侶藏匿吸毒遭逮稱：不是我的。（圖／民視新聞）看到警方上門，身穿短袖的老闆也嚇傻了！警方調查發現，這間由30歲張姓男子，在花蓮新城開的民宿，以日租套房對外招租，但他卻將這裡打造成毒窟，販賣毒品給房客，讓他們大肆開毒趴。警方日前前往搜索，發現一對情侶房客，他們是在地人，卻隱身在這裡吸毒。警方在情侶檔、民宿老闆、以及員工身上，一共搜出13包安非他命，還有7顆喪屍煙彈。

花蓮民宿變毒窟！ 情侶藏匿吸毒遭逮稱：不是我的

花蓮民宿變毒窟！ 情侶藏匿吸毒遭逮稱：不是我的。（圖／民視新聞）花蓮刑大副大隊長張益新：「民宿張姓負責人，持有依托咪酯煙彈一顆，警方當場查獲相關的證物，並依違反毒品危害防制條例，將林男等四人，移送台灣花蓮地方檢察署偵辦。」

把民宿改造成毒窟，以為神不知鬼不覺，最終仍難逃法網。

原文出處：花蓮民宿變毒窟！ 情侶藏匿吸毒遭逮稱：不是我的

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