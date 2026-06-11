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花蓮民政處推環保海葬 即日起受理至7/5 105

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為響應環保殯葬理念並推廣多元安葬方式，花蓮縣政府今（11）日表示，縣府將於7月11日辦理「花蓮縣115年度聯合海葬活動」，並於即日起至115年7月5日止受理報名，並依收件順序錄取，額滿為止。縣府民政處表示，海葬逐年備受重視，主張不立墓碑，也讓家屬以溫馨莊重的方式送別親人。

花蓮民政處說明，活動首先於花蓮市立殯儀館舉行簡單溫馨的追思會，會後安排專車送先行者及登船家屬前往花蓮港碼頭，換乘專船前往指定海域進行拋灑儀式，全程將由專業禮儀團隊規劃，陪伴家屬送先行者奔向最寬廣的自由與大海。

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花蓮民政處指出，海葬為近年逐漸受到重視的環保葬法之一，主張不設墓碑、不立墳塚，透過自然方式讓生命回歸海洋，不僅符合節葬、簡葬與環境永續的理念，也讓家屬能在遼闊寧靜的海天之間，以溫馨莊重的方式送別親人，將思念化作永恆的祝福。

花蓮縣府強調，為照顧在地鄉親，凡是亡者或申請人為花蓮縣縣民，即是身分證字號為 U字頭或設籍於花蓮縣，或亡者雖非本縣縣民，但其骨灰（骸）是由本縣殯葬設施起掘或遷出，並能提出管理機關開具之證明者，費用全免；其餘不符上述資格者，則酌收新台幣5千元。相關報名資訊請搜尋花蓮民政處網站。

照片來源：花蓮縣府

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