花蓮水璉分隊新建廳舍今動土 徐榛蔚感謝紅十字會捐贈逾1億興建

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程於今（8）日舉行動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚也出席見證，花蓮縣府指出，本案基地面積 2387 平方公尺，規劃為地上三層建築，總樓地板面積 1510.87 平方公尺，由中華民國紅十字會慷慨捐贈逾1億1298萬元經費興建，其捐助意義重大，不僅象徵社會力量對花蓮消防工作的支持，更體現民間團體與政府攜手守護公共安全的深刻關懷。

「對於強化台11線海岸線的救災功能具有重要意義。」徐榛蔚表示，花蓮縣消防局水璉分隊廳舍的新建，是繼豐濱分隊完成後的「最後一塊拼圖」。她特別感謝紅十字會在0206地震後長期對花蓮的援助，從支持中繼屋新建，到即將動土的和平多功能中心，以及本次水璉分隊廳舍工程，對花蓮自主救災能量的提升給予許多幫助，捍衛東台灣的救災救援能量。

花蓮縣府表示，新建廳舍由拓維建築師事務所負責規劃設計與監造，施工單位為原成營造工程股份有限公司。設計理念上，建築外觀融入花蓮原住民族文化元素，以在地圖騰作為立面特色，象徵土地、族群與守護者的連結，也展現了水璉地區濃厚的原鄉文化底蘊。

花蓮消防局指出，水璉地區位處花蓮台11線重要門戶，是南北向人車往返必經之處，也是山海交會的特殊地區，周邊地形複雜，居民分布於山地與聚落之間，近年車流量與旅遊需求提升，使救護與救災任務量逐年增加。

「新的廳舍落成後，將能提供更充足的救災空間與更完善的勤務環境，顯著提升消防應變能量。」消防局補充，現有水璉分隊廳舍老舊、空間不足，不論是車輛停放、裝備儲存或人員休息空間皆不敷使用，已無法因應多元且高頻的勤務需求，這次新建廳舍落成後，更能完善勤務空間，守護山海之間的每一位居民與旅客。

花蓮消防局長吳兆遠指出，水璉分隊肩負山區急難救助、道路救援、海邊緊急事故等多元任務，加上台11線近年交通頻繁，使救護案件需求持續攀升。新建三層廳舍將配置完善的車庫空間、器材間、勤務辦公室、教育訓練空間及改善後的休息區，使消防人員能在更安全、完善的環境中執行勤務。

此外，建築動線也依照消防救災需求精心規劃，可縮短出勤反應時間，提高緊急事故的到達效率，讓民眾能獲得更即時的協助。

「隨著新廳舍工程啟動，未來完工後將成為水璉地區重要的公共安全基地。」吳兆遠也說，不僅改善消防勤務環境，也將強化山地偏遠地區的救災防護網。從山區道路救援，到海岸緊急事件，再到台11線的交通事故應變，水璉分隊的任務將因新廳舍的啟用而更為迅速、專業與全面。

花蓮縣府說明，今日與會貴賓包括中華民國紅十字會長潘維大、中華民國紅十字會秘書長王淑芳、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員林品仰、林源富、鄭乾龍、笛布斯.顗賚、壽豐鄉長曾淑懿、壽豐鄉民代表會主席鄭美香、以及多位地方仕紳、代表等人出席見證。

照片來源：花蓮縣府

