花蓮洪災加速復原 明利聚會所周邊20日完成清淤

（中央社記者李先鳳花蓮18日電）颱風鳳凰襲台期間致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水泥流溢淹萬榮明利村及鳳林長橋里，縣府全力搶通清理，各項復原工作加速進行，其中明利聚會所周邊預計20日完成清淤。

花蓮縣政府今天公布最新災後清理進度，針對受災嚴重的萬榮鄉明利村與鳳林鎮長橋里，集結人力機具全力搶通清理；截至目前為止，已累計清運泥沙、廢棄物達1萬4155噸，並協助清除3戶住家淤泥。

在清理行動中，萬榮鄉明利部落的清理工作有重大進展，環境保護局動員支援團隊與國軍投入大量兵力機具，針對明利部落展開大規模清淤作業，包括明利村聚會所前道路（花45線）及周邊清淤工作已大致完成，共投入31人、32台機具，完成約5465噸清運量。

廣告 廣告

在環保局及國軍努力下，明利村聚會所周邊已成功清除3戶家戶淤泥，野溪及大排輪廓已清晰可見，為後續環境復原打下有利條件；鳳林鎮長橋里也同步投入12人、11台機具，清運量約890噸，完成忠一路、忠二路等淤泥清理及運送。

縣長徐榛蔚表示，感謝所有參與救災與清理的同仁與團隊，目前各項復原工作正加速進行；明利聚會所周邊預計將在11月20日完成清淤，所有臨時堆置場淤泥移除作業則預計在11月25日前完成；將持續監督進度，期盼環境早日清理完畢，讓鄉親們儘快恢復正常、安全生活。（編輯：陳仁華）1141118