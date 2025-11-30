花蓮洪災土石流沖毀農田 花改場：盼明年春作前復耕

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，下游光復鄉許多農地都被淤泥覆蓋。（圖／中時記者羅亦晽攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，造成下游地區共600公頃農田遭大量土砂淹沒，農友見農耕作業被迫中斷且復耕之路漫漫相當痛心。花蓮區農業改良場災後調查確認淤土無重金屬汙染疑慮後，針對淤土積淤程度提出不同的復耕策略並示範種植冬裡作，希望能在明年春作前完成復耕。

花蓮縣光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等部分地區農田，今年因馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決事件，被大量土砂及漂流物淤積淹沒，花改場為協助農友面對災後土地復原的迫切需求，日前在光復鄉受災田區舉辦講習會，依照淤土深度小於10公分、10至20公分及超過20公分等3種程度，向農民分享農田復耕的土壤改良技術。

花改場作物環境科助理研究員倪禮豐指出，堰塞湖沖積下來的土都是鹼性土，pH值平均約8.3至8.5，且有機質含量很低不到0.1％，若淤土達20公分以上，農友可使用硫磺降低酸鹼值，並以每公頃20公噸以上有機質肥料與表土混合，增加土壤有機質，接著整完地後再撒播豆科等綠肥種子，若有餘裕也可以種植油菜、蘿蔔、蕎麥等非豆科的冬裡作。

他接著說，淤土低於20公分可以和原來的土層做混合，以改善土壤內不利種植的因子，且補充的有機肥與之前的土壤性質接近，農友可以直接復耕；土壤改善措施先前在有機農業研究中心試驗成功後，才來向農民分享，希望藉此讓符合條件的農地趕在明年春作前復耕。

花改場為確保復耕策略符合不同受災農地需求，另與3位受災狀況程度不同的農友合作，規畫4種不同樣態的示範田區，展開不同策略的恢復作業，其中，示範田區以蘿蔔、玉米、大豆、甘薯與樹豆等作為後續種植的作物，並搭配深耕、施用有機肥料、種植綠肥等措施提升地力。

倪禮豐認為，冬裡作現在種植後可以在明年春作時檢視成果，若綠肥發芽的漂亮，下期作物就沒問題，若因天氣關係生長的不太好，明年春作經土壤改善後應該也會有一定的成效。

受災農民林泓薪說，自己種植稻田面積約6.8公頃，淤泥深度不一，有的20公分，有的高達50公分，洪災來臨時水稻已經要結穗，大水來後全部死掉，現在只能先休耕1年，總損失若加上水井共約200逾萬，花改場的試種也不知道會不會成功，想到就相當頭痛。

另外也有農民希望中央能給予相關補助或補償，對此，花改場秘書葉育哲表示，會持續匯集農友提出的政府購價、換地等想法，再來研擬出較具體的政策措施。

