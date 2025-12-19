花蓮洪災夫妻檔失聯！歷經3月挖出遺骸「非人類」 女兒泣：我們不放棄

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

今年9月間，花蓮馬太鞍堰塞湖爆發洪災，造成下游光復鄉多人死亡及失蹤，目前尚有5人未尋獲，但家屬仍不放棄，其中一對林姓夫妻檔也在失聯名單內。今年10月間，曾尋獲夫妻檔的車子，但遲遲未發現遺體，持續搜救2個月，於本月15日，發現疑似大型遺骸，不過遺憾的是，經檢測並非人類遺骨，子女們不願放棄，希望縣府答應繼續人道救援，讓失聯者可以與家人團聚。

花蓮馬太鞍堰塞湖爆發洪災，失聯者家屬仍不放棄希望。（圖／翻攝畫面）

據了解，馬太鞍堰塞湖洪災，釀多人失聯受傷及死亡，林姓夫妻檔於災後失蹤，目前仍未尋獲，女兒林小姐接受媒體採訪時，數度紅了眼眶，她表示，從災後到現在歷經3個多月，都沒有放棄尋找父母遺體。

今年10月間，雖然發現父母的車子，但依舊沒有找到遺體，近日，哥哥於車子附近發現衣物跟包包，她一眼就確認是父母的遺物，讓她不禁落淚表示「求爸媽不要放棄，要繼續加油，就快與我們見面了」。

花蓮馬太鞍堰塞湖爆發洪災，失聯者家屬仍不放棄希望。（圖／翻攝畫面）

本月15日，又挖出疑似遺骸，一度以為已經找到爸媽，卻得知非人類骨骸，讓她再度心碎，但也表示「相信爸媽她們一直都在我們身邊守護我們。只是因為一些因素還沒有完成沒辦法馬上出現，沒關係我會等我們都會等」。

林小姐表示，現在還有人失聯找到，希望縣府可以答應繼續人道救援，讓家屬能與失蹤者團聚，並指出，只派一台小型挖土機，對要挖掘的深度而言實在不夠，希望可以改大型一點的。她也想跟父母說「我們沒有放棄，會一直努力找到他們」。

花蓮馬太鞍堰塞湖爆發洪災，失聯者家屬仍不放棄希望。（圖／翻攝畫面）

花蓮馬太鞍堰塞湖爆發洪災，失聯者家屬仍不放棄希望。（圖／翻攝畫面）

