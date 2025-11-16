花蓮洪災後拚復原 萬榮明利村單日清淤2000公噸 (圖)

[Newtalk新聞] 今(14)天仍受東北季風影響，但明(15)天開始冷空氣減弱，全台溫度都會回升，對此，氣象署指出，這個週末過後，17日開始就會有新一波強冷空氣，東北季風再度增強，北部和東半部轉濕冷，最低溫的時間點在19日清晨，北東低溫下探至14度，其他地方也會有明顯降溫。 氣象署指出，今天仍受東北季風影響，晚上台灣附近為偏東北風，明天開始環境轉偏東風，因此台灣附近溫度回升，降雨則以迎風面地區為主，東半部整天不定時有零星降雨；16日之後環境仍為偏東風，水氣比明天增加，桃園以北、東半部降雨變多，其他地區多雲到晴。 17日開始受冷空氣勢力範圍影響，北部、東半部整天濕涼，最冷時間預估落在19日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約14到15度，南部17到18度；20日冷高壓移動到韓國，台灣漸漸有東風的分量，會變得比較溫暖一些，且水氣將會減少，北部、東半部有雨，但降雨時間較17日趨緩。查看原文更多Newtalk新聞報導11月中仍偏暖！鄭明典證實與「全球暖化」有關：北極圈盤據暖空氣入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看

新頭殼 ・ 1 天前