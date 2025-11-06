花蓮洪災戶控房東侵吞35萬補助、偷拆熱水器 房東女兒回應了

莊姓男子指控，才剛申請廠商協助裝設熱水器，卻遭房東直接拆下載走。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮光復洪災，政府與民間團體先後補助受災戶相關費用，不過傳出糾紛，林姓受災戶指控，房東惡意終止租屋合約，將門窗鎖起來，領走受災戶的慰助金，還將申請得來的熱水器拆走，重建之路已身心俱疲，還要面對惡房東，不過房東女兒回應媒體，「沒這回事」，若房客提告是他們的自由。

莊姓男子指控，才剛申請廠商協助裝設熱水器，卻遭房東直接拆下載走。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

65歲林姓婦人租屋在光復鄉中山路二段2間平房，每月房租12000元，承租超過10年，她說房租每個月都直接給房東。洪災發生後，家中生財器具都泡湯，當時房東要求清理後才同意續租。

面對如此大災難，林姓婦人說姊姊也在這場災難中喪命，她感謝志工協助才能完成家園清掃，終於讓她能趕上大姊（小沂姑婆）出殯。沒料到之後還面臨房東刁難，讓她身心俱疲。

林姓婦人女婿莊男說，洪災後房東態度轉變，不續租還寄來存證信函要求搬離。他說，災後一家自行清理屋內泥濘，卻被要求限期搬走，還一度被鎖在屋外不得進入，「房子都不能住了，還要收租金，實在太離譜」。

莊姓家屬說，當要領取捐贈家電時，才發現被房東的女兒領走，連民間補助款也領走，看清冊才發現房東女兒的戶籍遷進其中一間租屋門牌，政府補助35萬元以及民間救助金都沒領到，丈母娘是實際受災戶。

針對租客指控，補助款項房客可自行向政府申請，「他們要怎麼說我們也沒辦法阻止，但對方（租客）不斷跟媒體投訴，亂說話，這樣對我們（房東）很不公平，我爸爸80幾歲都氣到身體不適、吊點滴，我們也是災民，不能這樣指控我們」。

針對熱水器爭議，陳小姐說，「跟他們解釋過了，因房屋受損嚴重，鐵門與後門都壞了，擔心熱水器被偷，才暫時拆下保管，當時確認是他們的當然就馬上歸還」，「對方若對方提告，那是他們的自由，我也沒辦法」。

