花蓮洪災檢討！ 徐榛蔚稱赴韓「拚觀光」挨轟甩鍋 「對季連成沒一句感謝」

花蓮縣長徐榛蔚今（10/31）在議會針對馬太鞍溪堰塞湖洪災進行專案報告。翻攝張美慧臉書



花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日發生溢流重創光復鄉，釀19死、5失蹤，數千災民家園重創，花蓮縣長徐榛蔚遭質疑洪災發生前樺加沙颱風來勢洶洶，她卻未在縣府坐鎮跑去韓國參訪，徐榛蔚今（10/31）在議會專案報告時，強調赴韓是有「重要觀光招商」，還稱中央沒有掌握撤離範圍、光復鄉公所沒有完全撤離，讓議員怒批只會甩鍋卸責，對中央緊急協調所總協調官季連成一句感謝都無。

花蓮縣議會今天召開定期會，縣長徐榛蔚進行「馬太鞍溪堰塞湖事件」專案報告，從7/25林保署監測發現馬太鞍溪上游堰塞湖形成、1400萬噸蓄水量開始談起，說明災前預防、保全戶劃定、溢流災情、災後救援等，強調救災過程「花蓮縣府一直都在」，並特別感謝立法院朝野三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，讓災區能有計畫、有組織地重建家園。

國軍前進光復災區協助救災。賑災基金會提供

不過，徐榛蔚的報告卻引發民進黨議員張美慧質疑，她痛批，徐榛蔚不僅「甩鍋卸責」說是中央沒有掌握撤離範圍、光復鄉公所沒有完全撤離，甚至在颱風期間還沒有回國，徐榛蔚也硬凹說是因為在韓國有非常重要的觀光招商會議，「請問，招商會比起19條人命、5位失蹤及數千民眾受災還重要嗎？」

張美慧並批評，徐榛蔚在會中一直肯定傅崐萁，卻對總協調官季連成將軍一聲謝謝都沒有，而徐榛蔚的報告說，協助光復清淤人數統計為1萬多人次，但台鐵統計的疏運人次，遠遠超過1萬人次，縣府連此都沒有辦法正確掌握，難怪會有擋義煮團、擋救災車輛、擋醫療車輛，以及解散水電志工等，這就是花蓮縣的救災指揮官。

台鐵統計，從光復站第一班疏運列車啟動，累計載運超過50萬人次的旅程。取自台鐵臉書

張美慧質疑，光復發生重大傷亡災害，身為花蓮縣的法定指揮官，徐榛蔚在專案報告中，卻完全沒有對災民致歉，「今天早上的專案報告，變成徐榛蔚垂直卸責說明會！」她砲轟徐榛蔚根本是甩鍋報告，徐榛蔚身為指揮官沒有發揮災害預防及應變指揮能力，只會卸責就該辭職下台。

光復鄉出身的無黨籍縣議員蔡依靜也批評，災後快40天連基本的受災名冊都付之闕如，到現在發放小家電等物資還會發生受災戶不在發放名單的問題。無黨籍縣議員楊華美表示，花蓮縣府對於災民所需、救援需求至今無法盤點跟整合，讓資源無法有效分配，未來總預算增加再加上重建條例補助經費，強調不是錢要來就好，若縣府承接不了龐大工作，就該讓中央幫忙。

全台各地自發參與救災的「鏟子超人」湧入光復協助救災。翻攝徐榛蔚臉書

面對議會砲轟聲連連，也有國民黨籍議員發聲替徐榛蔚緩頰，議員林玉芬對於徐榛蔚在救災階段受到網路廣大批評感到心疼，強調縣府做得雖不完美，但中央及地方每個環節都有責任，議會就該幫災民爭取權益，讓災民能盡快安居樂業。吳建志則認為，堰塞湖溢流災情規模超出地方政府乘載救災量能，中央若及早意識堰塞湖致災嚴重問題，就該在災前派遣人力待命，而非災後才進駐。

花蓮光復救災重建開始進入第二階段。賑災基金會提供

