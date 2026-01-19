花蓮洪災母失蹤！兒租怪手自救燒光百萬存款…村長酸：家沒了領什麼物資
記者呂彥、吳泊萱／花蓮報導
去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5失蹤，其中一名住在佛祖街的罹難者71歲張姓婦人，至今仍下落不明。張婦的兒子莊先生及妻子出面控訴，太平村村長及花蓮縣府，從事發至今不聞不問，家屬只能自掏腰包租怪手找母親遺體，2個多月燒掉近200萬存款，已經快撐不下去。但最讓家屬心寒的是，村長不但沒幫莊先生造冊，還諷刺房子都沒了，不需要賑災物資，拒絕發放冰箱、電視。對於罹難者家屬指控，村長強調不接受採訪，拒絕回應。
去年9月23日，花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流造成19人喪生，至今仍有5人失聯，其中一名失蹤的罹難者就是住在佛祖街336巷內的71歲張姓婦人。事發當下，張婦與兒子莊先生在家中遭遇洪災，因牆壁倒塌，母子二人手牽手掉進水中，莊先生因臉部被鄰居的冰箱撞擊，一時頭暈稍微鬆手，回神時，母親已被大水沖走，不見蹤影。
一家人原本期盼能在大水中找回母親，但直到洪流退去，仍未見母親身影，家屬向縣府請求協助，卻遲遲等不到怪手來幫忙，最終莊先生決定自力救濟，租來兩台怪手進駐重災區開挖，2個多月燒掉近200萬存款，最後撐不下去，只能親自下去開怪手，他強調自己只想「找到媽媽」，現在不敢想要挖到什麼時候，只能先挖再說。
莊先生指控，一家人不斷向縣府請求幫忙，縣府也承諾要派2台怪手來挖，但等了4個多月，直到1週前，縣府才派來1台怪手，並表示第2台還得再等標案，自己只能自租怪手繼續挖。親友也控訴，開挖現場使用的照明燈及發電機等設備，還有怪手工人的便當錢，都是莊先生自掏腰包購置，質疑縣府不幫忙，導致災民被迫將僅有的資源花在救災上，要一家人之後怎麼生活。
而最讓莊先生心寒的是，自己與母親搬到佛祖街生活，還不滿3個月就碰到洪災，但當地太平村村長曾培靈卻沒幫母子二人造冊，導致洪災發生時，無人通知撤離，母親行動不便也沒派車協助，最終釀成憾事。且事發後，村長竟稱「房子都沒了，要冰箱、電視幹嘛」，拒絕發放賑災物資，也不肯幫忙申請相關補助，對家屬造成二次傷害。面對罹難者家屬指控，太平村村長曾培靈強調不接受採訪，拒絕回應。
