花蓮洪災母失蹤！兒租怪手自救燒光百萬存款…村長酸：家沒了領什麼物資

記者呂彥、吳泊萱／花蓮報導

張姓婦人遭洪流捲走，至今下落不明，兒子為了找回母親，自掏腰包租怪手，燒光200萬存款。（圖／翻攝畫面）

去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5失蹤，其中一名住在佛祖街的罹難者71歲張姓婦人，至今仍下落不明。張婦的兒子莊先生及妻子出面控訴，太平村村長及花蓮縣府，從事發至今不聞不問，家屬只能自掏腰包租怪手找母親遺體，2個多月燒掉近200萬存款，已經快撐不下去。但最讓家屬心寒的是，村長不但沒幫莊先生造冊，還諷刺房子都沒了，不需要賑災物資，拒絕發放冰箱、電視。對於罹難者家屬指控，村長強調不接受採訪，拒絕回應。

張婦兒子莊先生指控太平村村長及花蓮縣府，事發後不聞不問，一家人苦等3個多月，縣府直到1週前，才派來1台怪手。（圖／翻攝畫面）

去年9月23日，花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流造成19人喪生，至今仍有5人失聯，其中一名失蹤的罹難者就是住在佛祖街336巷內的71歲張姓婦人。事發當下，張婦與兒子莊先生在家中遭遇洪災，因牆壁倒塌，母子二人手牽手掉進水中，莊先生因臉部被鄰居的冰箱撞擊，一時頭暈稍微鬆手，回神時，母親已被大水沖走，不見蹤影。

張婦家屬表示，一家人自掏腰包租怪手，買照明燈、發電機，目前已挖出住家屋頂。（圖／翻攝畫面）

一家人原本期盼能在大水中找回母親，但直到洪流退去，仍未見母親身影，家屬向縣府請求協助，卻遲遲等不到怪手來幫忙，最終莊先生決定自力救濟，租來兩台怪手進駐重災區開挖，2個多月燒掉近200萬存款，最後撐不下去，只能親自下去開怪手，他強調自己只想「找到媽媽」，現在不敢想要挖到什麼時候，只能先挖再說。

花蓮光復鄉罹難者在街道上掛白布條，指控花蓮縣府災後無作為。（圖／翻攝畫面）

莊先生指控，一家人不斷向縣府請求幫忙，縣府也承諾要派2台怪手來挖，但等了4個多月，直到1週前，縣府才派來1台怪手，並表示第2台還得再等標案，自己只能自租怪手繼續挖。親友也控訴，開挖現場使用的照明燈及發電機等設備，還有怪手工人的便當錢，都是莊先生自掏腰包購置，質疑縣府不幫忙，導致災民被迫將僅有的資源花在救災上，要一家人之後怎麼生活。

莊先生表示，事發至今4個多月，花蓮縣府直到上週才派來1台怪手協助。（圖／翻攝畫面）

而最讓莊先生心寒的是，自己與母親搬到佛祖街生活，還不滿3個月就碰到洪災，但當地太平村村長曾培靈卻沒幫母子二人造冊，導致洪災發生時，無人通知撤離，母親行動不便也沒派車協助，最終釀成憾事。且事發後，村長竟稱「房子都沒了，要冰箱、電視幹嘛」，拒絕發放賑災物資，也不肯幫忙申請相關補助，對家屬造成二次傷害。面對罹難者家屬指控，太平村村長曾培靈強調不接受採訪，拒絕回應。



