花蓮洪災沖走媽！兒花200萬存款…挖不到母屍 吊車王心頭一陣酸出手了

記者羅欣怡／新竹報導

71歲的張姓婦人至今仍未尋獲。（圖／翻攝畫面）

花蓮馬太鞍堰塞湖重創光復鄉，造成19人死亡5失蹤。住在佛祖街71歲張姓婦人至今家屬還沒尋獲遺體，但縣府機具已經撤離，張婦兒子莊先生認為死要見屍，自掏腰包租怪手，2個多月燒掉近200萬存款，已經要撐不下去。曾協助光復鄉災民的「竹北吊車大王」胡漢龑今（20日）表示，他看到消息相當鼻酸，於是再度由女婿帶著怪手前進光復鄉，希望能幫助張婦一家人找回媽媽。

家屬自己花錢聘怪手挖土，2個月已燒掉200萬積蓄。（圖／翻攝畫面）

「油都加滿了！」吊車大王帶著女婿，再次將挖土機就定位，放在大型拖板車上，準備21日清晨4點出發，再次前進光復鄉，無償協助莊先生開挖，讓張姓婦人重回家人身邊。

「吊車大王」看到新聞決定出手相助。（圖／胡漢龑提供）

挖土機已經上拖板車，預計21日清晨出發前進光復鄉。（圖／胡漢龑提供）

胡漢龑說，昨天看到新聞，看得自己心頭一陣酸，「因為我也很愛我的母親！」得知莊先生除了媽媽之外，還有其他的家人也埋在深深的泥土中，胡漢龑經過一晚的思考，決定再派女婿帶著機械前往光復鄉支援，「我也向大董事長瑤池金母祈求，祈求一切救援順利，也請金母幫幫這些罹難者吧，讓祂們早日出土讓家屬們安心吧！」

莊先生說，事發當下，媽媽與自己在家中遭遇洪災，因牆壁倒塌，母子二人手牽手掉進水中，莊先生因臉部被鄰居的冰箱撞擊，一時頭暈稍微鬆手，回神時，母親已被大水沖走，不見蹤影。

光復鄉災區已經開挖半年，從原本縣府的協助，到現在機具已經撤離，家屬只能自掏腰包租怪手找母親遺體，2個多月燒掉近200萬存款，已經快撐不下去，也讓胡漢龑看得相當不忍心，於是希望拋磚引玉，由他先做起，盼能夠喚起更多的愛心。

