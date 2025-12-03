花蓮洪災賑助已撥逾9億 助2582戶重整家園

（中央社記者曾以寧台北3日電）花蓮9月因馬太鞍堰塞湖溢流遭重創，賑災基金會啟動專案募款，總金額逼近新台幣14億元。衛福部公布最新賑助進度，累積撥款已超過9億元，慰問18名罹難者、助2582戶重整家園。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，居民財產損失慘重，更造成19死。

衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日到10月24日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。賑災基金會日前公布，募款金額共達新台幣13.9億元，總筆數超過31萬筆。

衛生福利部公布最新災後賑助進度表示，截至12月2日止，累計已撥付超過9億元。

其中包含，每人80萬元的死亡慰問金，已撥付18人共1444萬元。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐告訴中央社記者，另有1名死者家屬仍在進行申請程序中，近期已與家屬確認領受人順位，預計於本週內完成撥付。

衛福部表示，每戶5萬元的家園清理支持方案，已支應2582戶，共1億2910萬元；每戶20萬元的房屋修復暨家庭支持救助金，已支應2582戶，共5億1640萬元。上述6億5990萬元皆由賑災基金會專戶支應。此外，每戶10萬元的家園復原慰助金，亦已撥付2582戶，共2億5820萬元，由公務預算支應。

楊雅嵐說明，相關名冊由內政部國土署審核造冊，該署持續加速審查，將合格案件造冊送衛福部辦理撥款，協助受災戶家園復原。

衛福部也表示，謝謝每個守護花蓮的超人們，將持續對外公布災後賑助進度，讓善款流向清楚、透明，也讓每份心意真正走進災民的生活裡，成為他們日常裡最溫柔的依靠。（編輯：張銘坤）1141203