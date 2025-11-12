花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對

花蓮縣警察局啟用新建置的快速DNA鑑定儀。（圖：花蓮縣警察局提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建置的快速DNA鑑定儀，已成功檢出10件口腔棉棒標準檢體的DNA型別，後續將協助確認罹難者身分。

警方表示，依據中央與地方單位統計，目前已有19人罹難、5人失聯。為迅速透過DNA辨別遺體，花蓮縣警察局鑑識科採用快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘即可完成樣本萃取、PCR及型別分析，並與家屬提供的DNA樣本進行比對，協助家屬即時確認，減輕焦急與等待的痛苦。目前採集的罹難者生物檢體中，已有10件口腔棉棒標準檢體透過該儀器成功檢出DNA型別，有助於後續身分辨識工作。

警方已完成10件口腔棉棒標準檢體，經快速DNA鑑定儀成功檢出DNA型別。（圖：花蓮縣警察局提供）

花蓮縣警察局指出，這項快速DNA鑑定儀的建置，是在縣長徐榛蔚及局長陳百祿的大力支持下完成，不僅展現鑑識科技在重大天災中的關鍵作用，也象徵花蓮縣鑑識工作邁向科技化與即時化的重要里程碑。

縣警察局說，DNA鑑定除了協助災害罹難者身分確認外，更是失蹤人口尋親與刑案偵查的重要工具。花蓮縣警察局將持續推動DNA自願建檔工作，希望藉由此次事件，讓民眾了解DNA資料庫的重要性與公益性，並鼓勵自願建檔，以便在失蹤尋人或親緣比對時，能迅速進行身分辨識，協助失聯者早日返家。（梁國榮報導）