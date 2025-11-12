花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建置的快速DNA鑑定儀，已成功檢出10件口腔棉棒標準檢體的DNA型別，後續將協助確認罹難者身分。
警方表示，依據中央與地方單位統計，目前已有19人罹難、5人失聯。為迅速透過DNA辨別遺體，花蓮縣警察局鑑識科採用快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘即可完成樣本萃取、PCR及型別分析，並與家屬提供的DNA樣本進行比對，協助家屬即時確認，減輕焦急與等待的痛苦。目前採集的罹難者生物檢體中，已有10件口腔棉棒標準檢體透過該儀器成功檢出DNA型別，有助於後續身分辨識工作。
花蓮縣警察局指出，這項快速DNA鑑定儀的建置，是在縣長徐榛蔚及局長陳百祿的大力支持下完成，不僅展現鑑識科技在重大天災中的關鍵作用，也象徵花蓮縣鑑識工作邁向科技化與即時化的重要里程碑。
縣警察局說，DNA鑑定除了協助災害罹難者身分確認外，更是失蹤人口尋親與刑案偵查的重要工具。花蓮縣警察局將持續推動DNA自願建檔工作，希望藉由此次事件，讓民眾了解DNA資料庫的重要性與公益性，並鼓勵自願建檔，以便在失蹤尋人或親緣比對時，能迅速進行身分辨識，協助失聯者早日返家。（梁國榮報導）
其他人也在看
蘇澳商家心血付之一炬！全聯超市泥濘一片 內衣店淹至一樓高
颱風帶來的洪水在宜蘭縣多處地區造成嚴重災情，蘇澳地區的全聯超市和內衣店遭受重創，泡麵、零食、飲料等商品全泡水，內衣店更估計損失超過200萬元。五結鄉的蝦皮智取店也難逃劫難，橘色物流箱隨洪水漂流在路面上，引起路人驚呼「訂單泡水中」！蝦皮表示將依規定賠償，但業者們面對多年心血付諸流水，實在令人不捨。這次是宜蘭十幾年來最嚴重的一次淹水，災後清理工作仍在進行中。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢洪釀災 DNA檢測快速助辨遺體身分
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，因樺加沙颱風來襲，今年9月23日下午壩頂溢流並迅速潰決，洪水挾帶大量土石，沖毀馬太鞍溪橋並湧入市區，造成多處房舍與道路受損，並有多人遭洪水沖走或受困、罹難。花蓮縣警察局表示，鑑識科第一時間啟用新建置的快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘，即可完成樣本萃取、PCR及型別分析作業，能迅速與家屬...匯流新聞網 ・ 15 小時前
家中淹大水！超大豪雨強灌宜蘭亮淹水警戒 雨量紫爆「南澳破790毫米」
輕颱「鳳凰」還沒登陸，超大豪雨就狂襲宜蘭，多地亮起一級淹水警戒，南澳累計降雨量達790.5毫米居全台之冠！不少網友分享宜蘭淹水慘況，氣象粉專社群編輯就曝光家中淹大水，也有鄉民直擊軍方緊急出動AAV7兩棲突擊車，協助民眾脫困。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象
（中央社記者曹亞沿新北13日電）新北市八里一處社區高樓昨天深夜起火，消防局派員前往灌救，救出1名女性無生命跡象，送醫搶救。目前火勢撲滅，起火原因仍待釐清。中央社 ・ 3 小時前
馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
花蓮明利村遭逢嚴重水災！馬太鞍溪暴漲導致堤防潰堤，兩個貨櫃隨洪水沖入村內，撞擊電線桿及民宅，村民面對此景欲哭無淚。水利署長林元鵬表示，災情源於921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。村長透露，先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需加強，卻只得到官方「沒問題」的回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
K董承諾破功！日本末日謠言害星宇航空第3季虧損近4.5億元
擁有60萬粉絲的「K董」張國煒去（2024）年在星宇航空（2646）股東會發豪語「虧損是最後一次」！不料受到日本漫畫家龍樹諒漫畫「日本末日」大海嘯預言干擾，加上川普關稅帝君發威，星宇（11）日董事會通過第3季財報，再度出現單季虧損4.5億元，所幸前三季仍有賺4.75億元，10月亦有連假助攻營收改寫新高，有望撐住全年獲利成績。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 1 小時前
精品百貨麻辣鍋老闆涉嫌「幫詐團洗錢」 掌控9公司帳戶洗錢數千萬
麻辣鍋連鎖店負責人涉嫌協助詐騙集團洗錢數千萬元！檢警追查假檢警、假投資詐騙案，意外發現1億多元流入營運中的麻辣鍋公司帳戶。檢方已聲請羈押禁見蔡姓女負責人，其餘13名被告則以10至50萬元交保。該麻辣鍋曾進駐精品百貨，但近年傳出分店、加盟店收攤消息。提醒民眾，未經判決確定的被告應推定無罪。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」
颱風侵襲宜蘭蘇澳，帶來嚴重淹水災情，高達3200戶受影響！洪水如海浪般湧入民宅，居民倉皇逃離，留下未吃完的晚餐與泡水的家電。災後滿目瘡痍，家具電器全毀，泥濘覆蓋整個家園。政府已出動小山貓與灑水車協助清理，但居民們仍需咬牙努力清掃，期盼早日恢復正常生活。災民悲嘆：「情況很慘，真是欲哭無淚！」TVBS新聞網 ・ 3 小時前
外資11月賣壓續增！持股市值跌破43兆 這檔竟逆勢買逾5萬張
外資上週總持有股票市值為42兆7,158.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.82%，較10月31日的43兆9,342.78億元新台幣，減少1兆2,184.78億元。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「不敗教主」陳重銘遭詐騙40萬 他嘆：太相信人了
知名投資專家「不敗教主」陳重銘在社群媒體透露自己遭詐騙40萬元，被他以前的學生以長輩住院心臟裝支架為由要求借醫藥費，怎料對方後續又開口要25萬元，此時他才驚覺自己「太相信人」而被騙了。中天新聞網 ・ 11 小時前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
黃金又漲了！瑞銀看好需求創14年新高
[NOWnews今日新聞]美國政府關門有望結束，經濟數據發布恢復之後，將會為聯準會（Fed）在12月降息鋪路，使得黃金價格週二（11日）觸及近三週以來的高點。瑞銀集團預估，今、明兩年的黃金需求將達到自...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
被薛劍「斬首威脅」惹怒? 傳日本將於48小時內驅逐4.2萬非法滯留中國人 真相是.....
[Newtalk新聞] 中國駐大阪總領事薛劍日前針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發布「斬首威脅」，引發大量日本民眾不滿。近期網路上流傳消息稱，日本經濟安保大臣小野田紀美在公開演說時，揚言在 48 小時內驅逐非法滯留日本的中國人，並沒收約 3000 億日圓的資產。然而，有細心網友查證後發現，小野田紀美從未發表過類似言論，相關消息也僅在 Threads 上流傳，認為該消息很可能是激進人士推出的假新聞。 有部分網友透過 Threads 發布貼文指出，小野田紀美日前進行公開演講時，宣布日本政府將於 48 小時內驅逐 4.2 萬名中國移民，並沒收 3,000 億日圓的資產，同時針對在日居住超過 10 年的中國公民展開調查。日本政府突然對中國移民擺出的強硬態度引發大量民眾關注，許多反對中國移民的網友也對該項政策表示支持，並表態希望政府盡快實施相關政策。 中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論發布死亡威脅，宣稱將「毫不猶豫」的砍下高市的腦袋，引發日本網友不滿。 圖：取自@xuejianosaka X帳號 就在此時，有網友發現，相關消息僅在 Threads 這一個平台上流新頭殼 ・ 10 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
黃明志捲命案猛喊無辜 大馬警長：與謝侑芯有超友誼特殊關係
台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞飯店離奇猝逝，歌手黃明志被爆當晚與謝同房過夜，涉案嫌疑重大遭延扣超過90個小時，吉隆坡總警長法迪爾今（11日）證實，兩人之間存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」，而黃明志在投案後堅稱自己清白，未與律師會面。鏡新聞 ・ 1 天前
「台版柬埔寨」洩密案 新北刑大再逮1涉案律師送辦
「台版柬埔寨」案所經手的詐騙金額高達3.5億餘元。若有成員被捕、收押禁見，集團就找律師，利用到看守所律見機會、在警局警詢時，將筆錄、偵查資訊洩漏給詐團上游。台北地檢署9月才指揮新北市刑警大隊兵分10路發動搜索，拘提9名被告到案，其中被拘提包含鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天（12日）檢警又帶回律師孫全平，經警詢後被依洩密、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北檢複訊。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
馬太鞍堰塞湖再溢流「沖入明利村」 村長：堤防破口923後仍未處理
鳳凰颱風逐步逼近，林業及自然保育署昨（11/10）日將馬太鞍溪堰塞湖列入紅色警戒，花蓮縣政府隨即通知光復、鳳林與萬榮3個鄉鎮啟動強制撤離。然而，今晨最新空拍畫面顯示，堰塞湖已再度發生溢流，洪水與泥沙夾帶暴流沿台9線蔓延，沖入明利村住宅區，多戶民宅被泥流掩沒，災情慘重。明利村村長林萬成直言，早在7月就通報溢流點，923後仍無下文，根本是人禍。太報 ・ 1 天前