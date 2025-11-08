花蓮洪災郵筒遭沖流網拍「喊價6000元」 中華郵政急回收17座

中華郵政的郵筒被人拿到網路上販售。（圖／翻攝臉書／老傢俱，古物，早期用品，檜木製品，普普風）

花蓮近日因颱風導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水夾帶泥流衝擊下游地區，除造成光復鄉、鳳林鎮多處災情外，也意外引發一起郵政資產遭誤售的事件。光復郵局一批原待報廢的郵筒遭洪水沖走，事後竟出現在網路平台公開販售，每座喊價從2500元至6000元不等，引起民眾質疑是否涉及非法處理公產。

根據中華郵政說法，這批郵筒原本存放於光復郵局一樓後方空間，屬於已列入報廢清單的設備。由於「樺加沙」颱風於9月底挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位暴漲溢流，泥水混雜廢棄物湧入郵局後方圍牆外，將郵筒捲入泥流中。

中華郵政指出，災後清理過程中，救災重型機具在清運淤泥與廢棄物時，未察覺有郵筒混雜其中，一併被清離現場，遭部分民眾拾獲後轉至網路拍賣平台販售。相關商品圖片顯示，這批郵筒外觀仍清楚可見郵政標誌與局號，且多個標示為「已售出」，引發網友熱議與質疑管理疏失。

中華郵政強調，依據公司內部報廢財產處理規範，所有具郵政識別性的設備如郵筒、信箱，在報廢變賣前須先行塗銷郵徽與標誌，並由得標廠商配合送往廢鐵場，以重型壓鐵機實施整體破壞處置，全程需拍照存證，不得以完整形式進行轉售或作為收藏用途。

對於此次誤售事件，郵局表示已第一時間聯繫賣家要求商品下架，並於事後成功回收共17座郵筒。中華郵政也責成花蓮郵局全面檢討報廢資產的保管與清運流程，避免類似狀況再度發生。

事件曝光後，網路上也出現不少留言，討論是否可以將郵筒視為「具有文創收藏價值」物件。但郵政單位立場明確指出，郵筒屬國有資產，在正式報廢且未經處理前，不得作為交易品項。

