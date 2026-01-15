花蓮洪災釀19死！光復鄉公所1請回、2交保 鄉長涉過失致死遭聲押

花蓮光復鄉長林清水至地檢署接受複訊。(資料畫面)

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災造成19死、5失蹤。花蓮地檢署昨（14日）大規模搜索光復鄉公所，並於晚間將鄉長林清水與秘書、民政課前承辦員、民政課課長等4人移送花蓮地檢署，全案朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦。經訊問後，認定林清水涉過失致死與偽造文書罪，檢方聲請羈押，另鄉長秘書以20萬交保、民政課長15萬交保、前民政課承辦人則請回。

檢方指出，強颱樺加沙外圍環流靠近，案發時農業部林業及自然保育署花蓮分署已於2025年9月21日發布黃色警戒，翌日清晨升級為紅色警戒，明確要求預防性及強制撤離。不料，光復鄉長林清水與秘書、民政課前承辦員、民政課長等4人，身為災害防救業務人員，卻未依法積極推動疏散撤離，並在撤離人數統計表中登載不實數據後，陳報縣府民政處。

花蓮地檢署昨（14日）上午前往林清水與其秘書張源寶住處搜索，後續再搜索光復鄉公所等8處，並查扣相關證物。結束後，將2人與民政課前承辦員、民政課課長帶回約談，經數小時訊問，將4人移送花蓮地檢署複訊。

經複訊後，檢方認定4人皆涉犯《刑法》過失致死及公務員登載不實公文書罪，其中林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，當庭逮捕並向檢方聲請羈押禁見；另外判處張源寶20萬元交保；民政課長王詠濬15萬元交保；前民政課承辦人曾小姐處分請回，皆限制住居、出境出海。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為,請勿模仿。





