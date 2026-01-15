即時中心／潘柏廷報導

花蓮馬太鞍上游溪堰塞湖，去年（2025）9月溢流重創位於下游的光復鄉，造成19死、5人失聯；花蓮地檢署昨（14）日兵分多路發動搜索，將光復鄉長林清水等4人帶回偵辦，經偵訊後，檢方今（15）日認定林清水涉犯公務員登載不實公文書及過失致死罪，且有勾串之虞，故聲押禁見。對此，花蓮縣議會議長張峻在臉書呼籲檢調單位，能夠徹底查明真相，不是只查基層，而是把整個體系、整條責任鏈，一併釐清。





張峻今日在臉書表示，自己看到林清水被聲押禁見的消息，心裡真的替對方感到非常不捨。

廣告 廣告

接著，張峻提到，馬太鞍溪堰塞湖溢流，總共24條寶貴的生命離開了我們，這不是任何一句話可以帶過的悲痛；他認識的林清水一直是在地方第一線、願意負責任、也願意面對事情的人，不論平時的基層服務，或是災害發生時最艱難的時候，對方從不閃躲，也沒有把責任往外推。

同時張峻認為，天災發生時，基層首長依法必須承擔該承擔的責任，這一點，沒有人逃避，林清水也選擇正面承擔，「而最讓人難過、也最心寒的是，整件事情，彷彿只剩下基層在承擔」。

因此，張峻指出，從災前到災後看到卻是縣政府一路把責任往中央推，往基層推，把所有壓力、所有責難，一層一層推到鄉公所、推到基層，「沒有清楚的整體說明，沒有縣府層級的統一指揮與檢討，更沒有看到縣長，站出來向光復鄉的災民，向罹難者與家屬，好好說一句『對不起』」。

他也認為，基層站在最前面擋風擋雨，縣政府卻選擇退到後面，把責任切割、把壓力下放，這樣的作法才是讓人最無法接受的地方，「人民承受的是失去家園、失去親人的痛，但縣政府卻看不到該有的擔當，該出面的不出面，該說明的選擇沉默」。

綜合上述，張峻衷心希望，檢調單位能夠徹底查明真相，不是只查基層，而是把整個體系、整條責任鏈，一併釐清，「讓該負責的負責，讓真正違法、失職的人，接受法律應有的檢驗，而不是把所有責任，推給最前線、最辛苦的基層」。

最後，張峻也誠摯呼籲縣政府，第一，儘速編列災後重建經費、第二，正面面對人民，不要再切割責任、第三，由縣長親自向災民與家屬，給出一個負責任的交代與道歉，「24條人命，我們要的是一個誠實、負責、沒有閃躲的答案」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／花蓮洪災釀19死！光復鄉長遭聲押禁見 張峻盼：整個體系一併釐清

更多民視新聞報導

檢方出手！花蓮光復洪災釀19死、光復鄉長等4人帶回偵訊 朝過失致死偵辦

洪災釀19死光復鄉長遭帶回 縣府稱撤離依中央規定辦理

林清水遭檢方聲押 花蓮地院14:30召開羈押庭

