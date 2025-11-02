花蓮洪災 西瓜每公頃補助6.2萬
受颱風樺加沙影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月溢流潰決重創下游農作物，其中，壽豐鄉草鼻段二期西瓜有3成5種植面積、約14公頃遭洪水淹沒，損害率高達4成，經縣府爭取農業部公告農業天然災害現金救助獲准，每公頃補助額度為6.2萬元，即日起至14日受理申請。
馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流造成嚴重水患，造成民眾死傷、農作物受損，其中位在馬太鞍溪下游旁的壽豐鄉草鼻段西瓜正值二期採收，遭洪水淹沒後瓜果嚴重腐爛，瓜農見心血全數泡湯、損失慘重，向縣府反映盼能協助爭取中央啟動農業天然災害現金救助。
經縣府與花蓮區農業改良場、農糧署東區分署勘查西瓜農損，確認受災狀況與農友需求後積極向中央爭取支援獲准，農業部也公告壽豐鄉草鼻段西瓜為「樺加沙颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區」。
縣府農業處長陳淑雯指出，草鼻段二期西瓜種植面積39公頃，此次受害面積約14公頃，損害率高達40％，救助額度為每公頃6萬2000元，救助對象須為實際從事農作生產的農民，且災損率達20％以上。
她表示，這次救助對象主要為遭洪水淹埋西瓜田範圍的農友，因此救助方式會依地段號啟動，符合申請資格的農友即日起至14日止，可攜帶相關文件至土地所在地公所申請現金救助或低利貸款受災證明，若申請最後1天適逢假日可順延至次一上班日；另外，長期作以同曆年、短期作以同產季為限，每項作物僅得申請1次救助。
