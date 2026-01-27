花蓮洪災19死恐究責徐榛蔚 藍黨團6問政院：劉世芳、陳駿季該不該抓？

民國114年9月23日花蓮縣光復鄉發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，造成19人死亡、5人失蹤的重大傷亡。花蓮地檢署1月14日兵分八路搜索光復鄉公所等地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林聲押獲准。據傳偵訊時林清水極力喊冤，直指地方指揮官是縣長徐榛蔚，不能單方面究責他，偵辦層級恐上升至徐榛蔚。國民黨立法院黨團27日舉行記者會聲援徐榛蔚，黨團書記長羅智強怒批「昨天高虹安、今天徐榛蔚、明天又是誰？」強調檢方若要辦案，就要公平公正辦案，不可選擇性辦案。

國民黨立院黨團27日聲援花蓮縣長徐榛蔚。（圖／中天新聞）

羅智強表示，民進黨擅長運用司法，把每一執政危機變成清算在野的契機。他批評，檢察官的偵查不公開比菜瓜布都還不值，形同廢文，「鏡檢」再度出動披露檢調清算政敵的內容。羅智強質疑，光復鄉發生重大災難，責任最大的是中央政府，現在檢調把刀斧對著徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來?他強調，今天檢方要辦案就公平公正辦案，如果真的中間有廢弛職務，不要選擇性辦案。許多證據顯示中央有責任在，這是不可爭執的事實。

羅智強向行政院提出六大質疑。第一，8600人的避難疏散計畫主責機關不就是行政院?但行政院直到10月16日才完成撤離計畫草案、撤離演練，慢了23天，根本就是「災害後諸葛」，行政院不用擔起責任嗎?第二，9月21日中央告訴地方只需撤離690人，結果隔天卻變成撤離8600人，一天內撤離規模暴增10倍，中央沒有提供撤離計畫，更沒有提供撤離所需的人力及物力，地方政府一天就能完成嗎？

羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強進一步質疑，第三，行政院預估失準、防洪疏濬不力，結果拚命卸責地方;第四，農業部該施放海嘯警報沒有施放，中央災害應變中心建議垂直避難，算不算中央的決策錯誤、失誤?第五，防災指揮系統支離破碎，出事叫地方扛;第六，馬太鞍溪上、中、下游全部是中央管轄河川，經濟部水利署9年未疏濬，算不算廢弛職務？

黨團首席副書記長林沛祥表示，光復鄉的悲劇不是地方政府失職，而是中央政府徹底失能。從災後到現在，民進黨政府和行政院不斷對外釋放訊息把責任推給地方政府，把錯誤的決策說成執行問題，這種作法不只是失格，更是對罹難者和基層公務人員二次傷害。林沛祥強調，地方不是不作為，是從頭到尾都被中央放生。撤離計畫不是地方政府自己編的，是中央政府依法該給卻沒給，9月23日之前中央完全沒有一份8600人的撤離計畫，直到災害後才制定。

林沛祥。（圖／中天新聞）

林沛祥批評，天災都發生了才來教地方怎麼撤離，這不叫防災，這叫事後補考。撤離人數暴增10倍是中央預估失準，不是地方執行不力，地方要如何憑空生出人力、車輛跟收容空間?他請問劉世芳，中央的國軍支援在哪裡，統一調度在哪裡，沒有資源、沒有計畫，卻指責地方撤離不力，公平嗎?林沛祥認為，錯誤的警示和避難決策都是直接來自中央政府，農業部曾允諾堰塞湖溢堤時會發布海嘯警報警示，最後卻沒有;中央災害應變體系甚至對民眾發布「可往二樓以上垂直避難」簡訊，這些都不是地方政府可以決定的，都是中央決策後造成的錯誤訊息。

國民黨立委翁曉玲表示，根據報導指出檢方朝向《廢弛職務釀成災害罪》方向，偵辦對象朝向花蓮縣政府為主，這不禁令人懷疑，這是否又是民進黨上演「中央擺爛、地方承擔、事後追殺、政治算計」的冷酷戲碼。翁曉玲質疑，難道花蓮縣政府或光復鄉長是故意要讓災害發生，造成人命與財產損失?在一天之內要撤離8600人，以花蓮縣政府的人力配置，有辦法執行完成?尤其是中央災害應變體系發布「垂直避難」簡訊，最後證實是錯誤的決策，但檢調卻偵辦光復鄉長，情何以堪？

翁曉玲。（圖／中天新聞）

翁曉玲指出，在馬太鞍溪洪災發生前，立法院做出附帶決議，要求行政院要立即督導工程會、農業部、經濟部等提出完整減災、監測、疏散與工程方案，包含預警系統、壩體穩固、溢洪道與防護工程等，還給特別預算，但內政部、工程會等並無積極作為。她呼籲檢調偵辦對象與方向一定要公平公正，有權決定各項防災、避難措施決策的是中央政府各部會，檢調必須要完整了解相關部會在減災、防災工作上是否有明顯疏失、怠惰。翁曉玲強調，要辦就公平一起處理，不要因為適逢年底選舉即將來臨，就搞這種政治追殺的戲碼。

