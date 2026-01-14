花蓮洪災19死究責 光復鄉長.民政局前承辦員移送地檢

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成19人死亡5人失蹤，昨(14)日一早，花蓮地檢署以過失致死罪，以及廢弛職務罪，約談 光復 鄉長 林清水 、鄉長秘書、還有 光復鄉公所 民政課長之外，也搜索了鄉公所辦公室，調閱撤離名冊，還有防災通報！因為有很多受災戶質疑，根本沒聽到宣導撤離的廣播，而且 農業部 林保署都給了優先撤離範圍，花蓮縣政府卻疑似沒有落實，直到出人命了，才找第一線倒楣的 光復 鄉長背黑鍋！對此，花蓮縣政府表示，撤離的措施和地點，一切都遵照中央相關規定辦理, 晚間光復鄉 鄉長以及 鄉長秘書和民政局前承辦人員被移送地檢署繼續接受調查。

歷經一整天偵訊 ，花蓮光復鄉鄉長林清水 晚間被移送地檢署複訊 ， 連同穿著藍色背心的光復鄉長張姓秘書 ， 以及民政局前承辦人員也陸續抵達地檢署接受複訊 ， 花蓮地檢署一早 ， 針對馬太鞍溪堰塞湖洪災展開調查 。

刻意走側門低調被帶走的，是花蓮縣光復鄉鄉長林清水，光豐地區農會七連霸總幹事，投入政壇當選鄉長，卻在馬太鞍溪堰塞湖災後，被罵慘之外還被檢調搜索約談。

記者VS.花蓮縣光復鄉長林清水：「(鄉長，是什麼情況啊，有沒有什麼話)，(會不會覺得滿無奈的)。」

住處和辦公室也被搜索的還有張姓鄉長秘書，被爆料災害發生前，還跟鄉長吃羊肉爐，同樣也是三緘其口不發一語的，還有民政課王姓課長，手邊的保存戶名冊，還有撤離通報，通通都被檢調帶走釐清。

受災戶黃小姐：「(被約談)剛好而已，上面都已經講了，你下面的人完全不動作，佛祖街連聽到廣播都沒有，徐榛蔚(縣長)她在找人背黑鍋，然後鄉長是最倒楣嘛。」

9月23日溢流致災前，花蓮縣府公告預防性撤離，包含了光復鄉萬榮鄉和鳳林鎮，總共十二個村里超過八千人，林保署建議的優先撤離範圍較為精準，但災後佛祖街一帶罹難者人數最多，更何況光復鄉公所還被列為，救災人力集結點，光復商工也被選定為撤離收容所，遭到質疑撤離到底有沒有落實。

失聯林姓夫妻女兒：「爸爸媽媽那邊的一個民宿，當天裡面還有客人耶，被救出的是兩兄弟，(問)當天的畫面的時候，他們是不能說的，不讓他們講。」

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人理新·哈魯蔚：「撤離有很多很明顯的疏失啦，我覺得撤離不及，導致人命的損失，跟這些財產的損失，到底誰要負責。」

花蓮縣新聞科科長李冠霆：「都是依照中央相關的規定來做辦理。」地檢署朝過失致死，以及廢弛職務罪偵辦，受災戶說檢調終於動了，希望能查清真相。

