花蓮洪災19死 光復鄉長林清水涉憑空浮報撤離人數遭聲押禁見
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災，認為光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪，複訊後當庭逮捕，遭檢方聲押禁見；另公所祕書等3名員工交保、電子監控。檢方今天（15日）說明，若認地方量能不足應請求協助，而非憑空生出撤離數字，讓外界以為已完成撤離。
花蓮地檢署今天說明，林清水等4名公所員工疏於執行撤離任務，明知實際撤離人數未達保全戶數量，仍浮報向上呈報，涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死罪。
檢方表示，撤離統計是由村長、村幹事等人回報，經追查第一線人員，可能沒有要求統計，是憑設籍人口，「憑空生出數字」，陳報花蓮縣府民政處。
媒體詢問，堰塞湖溢流前，林清水曾多次公開表達，撤離人數暴增，地方量能不足。檢方表示，量能不足應向上級單位請求協助，而非浮報數字，讓外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助。
檢方表示，花蓮縣府是督導工作，並非第一線執行者，要察覺數字不實，有一定難度。
花檢強調，馬太鞍溪堰塞湖相關單位很多，包括監測、警戒、疏濬及撤離等，無論中央或地方單位，都會調查釐清，不排除還會有約談及搜索行動。
花檢認為林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，複訊後當庭逮捕，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。花蓮地院預計今天下午2時許召開羈押庭。
其餘3名光復鄉公所人員複訊後，檢方認無羈押必要，諭知張姓秘書及王姓課長分別以新台幣20萬及15萬元交保，電子監控並限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。
馬太鞍溪堰塞湖民國114年9月23日溢流，造成花蓮光復鄉災情嚴重，共19人死亡、5人失蹤，為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，花蓮地檢署第一時間指派主任檢察官及檢察官組成專案小組，指揮警調偵辦。
經專案小組蒐證及多方調卷研析，認為林清水、光復鄉公所張姓祕書、民政課王姓課長及曾姓約用人員等災後防救業務人員，未落實撤離工作。
檢方調查，農業部林業保育署花蓮分署於9月21日上午11時發布黃色警戒（預防性撤離）、22日上午7時發布紅色警戒（強制撤離），林清水等4人竟未依災防法規定積極疏散撤離，並於撤離人數統計表浮報登載不實撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，23日堰塞湖壩頂溢流時，因民眾未預先撤離，導致嚴重災情。
花蓮地檢署昨天指揮檢調前往光復鄉公所等8處搜索，查扣證物，帶回林清水等4人到案釐清案情，經檢察官複訊後，認為4人涉犯公務員登載不實公文書及過失致死等罪。
檢方認為，林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，當庭逮捕並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。
其餘被告3人無羈押必要，訊後諭知張姓秘書及王姓課長分別以新台幣20萬及15萬元交保，電子監控、限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。
花蓮地檢署表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情涉及其他相關事項，將持續深入調查，還原事實真相。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
馬太鞍溪堰塞湖釀19死至今仍有5失聯 花檢今搜索光復鄉公所
2025年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流事故，重創花蓮縣光復鄉，造成19人死亡，至今仍有5人失聯。對此，花蓮檢調也在災後啟動調查，要查明是否有行政疏失，14日上午一早7時許前往光復鄉公所、光復鄉長林清水住處搜索，將進一步釐清相關責任，確認公所是否有善盡撤離職務。全案後續...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
下車未拉手煞車! 斗六「自走車」滑行撞彩券行1傷
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林斗六市中華路，有場車禍真的會嚇壞人！一輛廂型車往前滑行，幾名在騎樓劃單下注的顧客趕緊跳開，其中一人被推擠的桌子夾傷，車子停下時，駕駛座卻是空無一人，竟是一部"自走車"撞進彩券行，到底怎麼回事？一起去了解。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
查馬太鞍溪堰塞湖撤離是否疏失 花檢搜索光復鄉公所
去（2025）年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖的溢流洪災，造成19人死亡、多人失蹤。當時有部分災民質疑，災難發生前沒有任何通知。而今（14）日花蓮地檢署發動大規模搜索，前往光復鄉公所等處，帶回鄉長林清水、公所秘書、民政課長等4人約談，朝過失致死、廢弛職務等方向偵辦。要調查作為第1線執行撤離工作的鄉公所，是否有落實第一時間的撤離疏離廣播，以及事前的防災宣導，釐清這起重大死傷事故，有沒有涉及人為疏失。公視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
學測地科救星！「地震就像拉屎」神口訣 考生：一輩子忘不了
隨著學測進入倒數，全台考生展開最後衝刺，社群平台Threads也出現不少複習口訣，長期提供即時資訊的「台灣地震速報」App，近日發出一則「味道濃厚」的神譬喻貼文：「地震就像拉屎一樣，先放P（屁）、再拉S（屎）。」竟讓考生對地震波留下深刻記憶，成為熱門複習素材。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 10
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
苗百萬漁船被偷新竹尋獲 偷船賊落網辯「沒開過船」｜#鏡新聞
苗栗竹南鎮龍鳳漁港於1/6發生一起離譜竊案，是有漁民在去年3月花了上百萬元打造的1.2噸重漁船不翼而飛。透過網友協助，最後才在20幾公里外的新竹海邊找到漁船。警方循線調查逮捕到涉嫌偷漁船的50歲張姓男子。扯的是，這名張姓男子到案後供稱偷漁船只是因為沒開過船，這麼簡單的理由而已。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸
地方中心／黃兆康 新竹報導又是一起行車糾紛演變成街頭全武行！新竹北大路，周一（12）晚上發生兩輛機車，疑似為了超車互不相讓，先是逼車差點相撞，最後在紅燈時下車互毆，甚至拿安全帽攻擊，場面失控，警方獲報後，火速到場制止，並依法送辦。行車紀錄器拍下，兩輛機車並排騎在大馬路上，隨後一輛先是加速左轉離開，不過另一輛騎士卻情緒失控，追上逼車，差點相撞，後續更是趁紅燈時，下車一頓猛打，連機車倒車也不管，直接丟在一旁，兩人一路拉扯到路邊。林姓騎士vs.王姓騎士：「怎樣啦」。男子出言不遜，甚至還拿安全帽攻擊，場面相當失控。後方民眾見狀趕緊上前，將倒地的機車熄火。民眾：「我覺得很誇張啊,這樣子會對現有的交通的安全或者是對其他的騎士都還蠻困擾的」。民眾：「可是他沒有想過後面會不會造成危險甚至交通的一個罰款」。林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛。（圖／民視新聞）事發在新竹市北大路，週一晚上9點左右，林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛，最後在西門街、四維路口停等紅燈時，演變成肢體衝突。過程中，林姓男子拿安全帽毆打對方，造成王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。新竹市警局西門所副所長 賴濬承：「本分局員警獲報後立即抵達現場，經瞭解雙方因超車問題引發行車糾紛，後續更引發肢體衝突，造成一方受有挫傷，全案將依傷害罪，函請新竹地檢署偵辦」。王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。（圖／民視新聞）一場行車糾紛，卻因為情緒失控，吃上官司，實在得不償失。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸 更多民視新聞報導尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳相愛的兩個人不一定要很相似 這4種伴侶反差其實很加分民視影音 ・ 22 小時前 ・ 2
新型肺鏈疫苗明起接種 南投縣衛生局提醒：打1劑即可完整保護
國內進入肺炎鏈球菌感染症好發季節，南投縣衛生局自明天（15日）起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
天冷大缺血！A、B、O型全拉警報 還差24萬袋血才夠過年九天用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台「大降溫」負面效應出來了，血庫大缺血！台灣血液基金會今（15）日發出警訊，統計受到天冷捐血人不願外出、病人又增多的雙重打擊，目前血庫庫存拉警報，A型、B型、O型三種血液明顯不足，尤其是O型血，全台僅能再撐4.7天，已經危機下限；A型血、B型血也接近臨界值。基金會呼籲民眾踴躍捐血，尤其今年春節假期長達9天，為儲備足...匯流新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
基隆仁愛區里長李碧霞 紀念亡夫百日捐復康巴士
基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞服務街鄉里36年，今（13）天是她先生許振富逝世百日，李碧霞以夫妻名義捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，完成先生的心願，讓丈夫的愛留存在基隆，服務更多的人。李碧霞與子女今天在市府前廣場捐贈復康巴士，由副市長邱佩琳代表接受。李碧霞擔任里長36年，並經常在醫院和車站擔任志工，她說，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押
國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨搜索陳、廖2人住處，並複訊至今（15日）凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院預定上午10點半召開羈押庭。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
北捷東門站又有事！目擊者：女咆哮喊肚子餓「車廂點火」片曝 警急壓制
台北捷運信義淡水線13日傍晚，東門站有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，並干擾其他乘客，引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場處理，強制上前架住女子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
車拋錨換電池臨停！ 疑遭拍照檢舉 女車主怒爆口角
新北市 / 綜合報導 昨(12)日早上8點多，新北市中和區景平路，一名女車主因為車輛電池出狀況，把車暫停路邊檢修，不過有一半的車身占據人行道，被路過男子拍下，疑似想上網檢舉。雙方愈講愈激動，爆發口角，警方到場最後雙方不提告收場。 陳姓車主VS.黃姓男子：「你問老闆，我是在檢查電瓶，你問老闆，(我知道你違停人行道，我管你在幹嘛)。」雙方情緒激動，你一句我一句誰也不讓誰，老闆想幫忙緩頰，沒想到爭執越演越烈。車行老闆VS.黃姓男子：「該怎麼樣就怎麼樣，(該滾就滾)，講話沒必要那麼難聽吧，(我對違規仔沒必要客氣)，好啦好啦好啦，你也不要講話那麼難聽吧。」音量越來越大，附近民眾全來圍觀，還有路人氣不過也加入戰局。車行老闆VS.黃姓男子：「你那麼兇幹嘛，(我為什麼需要客氣啊)，檢舉達人比較大是不是。」事發在12日早上8點，新北市中和區景平路上，陳姓女子的車當時拋錨在對面社區，車行老闆緊急到場過電救援，讓車至少能開到店外檢修更換電池，但車身有一半占據了人行道，被路過男子拍下。黃姓男子：「我告訴你們，我對違規仔就不需要客氣。」男子不願退讓，甚至持續出言挑釁，還驚動警方到場。員警：「不是啦，我是跟你說你的權益，你要不要做，是你的自由，好不好。」最後雙方都表示，不會提出告訴自行離去。新北市警中和分局中和派出所所長陳則佑：「為民眾檢舉違規停車與違停駕駛發生口角，本分局員警依規定，告發人行道違規臨停，告知雙方權利。」當事老闆說：「他仗恃著大家不敢對他怎麼樣，那隨後他也是亂報復啊，在GOOGLE亂評論，那你說怎麼樣，違規就違規，你也沒有來消費，你憑什麼評論。」GOOGLE除了被留負評，還附上檢舉證明，老闆意外掃到颱風尾，又氣又無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
鎖定超商送貨司機！ 鐵馬男1小時連偷2案｜#鏡新聞
台北市街頭上個月底發生一起連續竊案，警方調閱監視器發現，有一名男子深夜騎著腳踏車在超商外徘徊，他專門找正在送貨的物流司機，趁他們不注意時，將隨身包包偷走，短短不到一個小時，就有兩人受害。沒想到事後落網，發現嫌犯早是一名慣竊，光是毒品與竊盜前科，就有多達107項。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄員警晚間巡邏，發現一台黑色轎車逆向行駛，上前攔查還不停，持續開車逃逸，員警追了兩公里後將他攔下，男子仍不肯下車，最後員警破窗將他當場逮捕，還導致員警手受傷，左手掌縫兩針。調查發現，駕駛曾因酒駕被吊照，這回又再度酒駕上路，才會心虛拒檢。黑色轎車逆向行駛，員警上前攔查，駕駛卻堅持不停車，最後警方破窗逮人。（圖／民視新聞）一台黑色轎車，晚間八點多，在前金區文武一街逆向行駛，引起巡邏警方注意。員警vs.駕駛：「等下麻煩前面停一下好不好，為什麼？剛剛那個榮安街文武那邊，你逆向了。」員警上前攔查，要求駕駛靠邊停下，但駕駛仍然拒檢，繼續往前開，警方一路追了兩公里後，最後在自強三路攔停男子，但駕駛仍然不肯下車。員警vs.駕駛：「下車、下車。」眼見男子堅持拒檢，警方立即持警棍敲破車窗玻璃，直接破窗逮人，當場將人壓制在地，過程中員警手掌不慎受傷，幸好送醫縫合無大礙，而這抓人過程被不少路過民眾拍下，全都看傻眼。民眾：「警報聲很大聲在那邊，那警察車在那邊，把他擊破車窗撞車窗，因為他不開門的樣子，就把他撞破。」民眾：「警察有必要做這樣子的行為，因為他如果再繼續酒駕下去，他沒有馬上幫他制止，他可能在路上會影響到更多的人的安全。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元。（圖／民視新聞）原來這名男子，酒後上路，看到警方一時心虛，才會玩起你追我跑的遊戲，實施酒測後發現，竟然高達0.26毫克。高市警前金所長尤明賜：「惟駕駛拒不下車，警方遂破窗逮捕許男，後續返所實施酒測，許男酒測值已超過法定標準，隨即依違反公共危險，妨害公務罪逮捕送辦，員警執勤破窗過程遭碎玻璃割傷，左手掌縫兩針無大礙。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元，還被因公共危險跟妨礙公務，移送法辦。原文出處：酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷 更多民視新聞報導騎車精神不濟釀禍！大園19歲男衝撞施工護欄送醫自撞側翻、逆向衝撞 合歡山追雪"撞"況多!全罩式電動代步車「車道打方向燈轉彎」 龍潭警：依行人規定罰500民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言