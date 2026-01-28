花蓮洪災19死5失蹤誰的錯？花蓮國民黨團北檢告發 控劉世芳3部長廢弛職務

花蓮縣議會國民黨黨團召集人吳建志率隊北上台北地檢署提告。董孟航攝影

花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀成重大死傷，光復鄉長林清水遭疑在災害撤離期間謊報疏散進度，並在出庭時將責任指向現場指揮官與花蓮縣長徐榛蔚，引發外界爭議。花蓮縣政府昨發布長篇聲明回應，強調中央政府同樣應負責救災與防災作為。花蓮縣議會國民黨黨團今（28日）由召集人吳建志率隊北上台北地檢署提告，指控內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫涉有廢弛職務情形。

立委陳玉珍。董孟航攝影

黨團指出，依「土石崩塌及水災疏散避難作業要點」，中央七部會應協助地方完成疏散計畫、撤離路線及收容整備，但中央政府直到114年10月18日才完成相關疏散規劃，導致災前缺乏針對8600人的大規模撤離方案，使地方政府在短時間內面臨撤離人數由690人暴增至8600人的壓力，難以及時應變。

廣告 廣告

黨團也質疑農業部未依災防會議決議發布海嘯警報，錯失至少30分鐘的避難時間，並批評馬太鞍溪屬中央管轄河川，卻長達9年未見疏濬紀錄。另指出，康芮颱風後的防災會議已多次提醒兩處堤防缺口風險，但經濟部未完成補強作業。

此外，行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季過去對外說明「無立即危險」、「10 月底才可能溢流」，加上潰壩時未發布警報，導致地方與居民低估風險，進而造成災害擴大。國民黨團表示，依《災害防救法》，中央應負責協助地方擬定救災與疏散資料，責任歸屬明確，因此決定提告相關部會首長，要求司法單位徹查，替罹難者家屬討回公道。



回到原文

更多鏡報報導

這下糗了！雨夜飆車畫面曝 43歲男打滑「連撞3輛警車」恐賠慘

Toyz獄中娶篠崎泫拚保台灣身分 律師點出「1關鍵」：結婚也沒用

女警撞車「假驗傷」報復女大生！誣告罪判4月定讞 這下慘了恐吃牢飯

腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把