花蓮洪災5失聯！兒「只想找到媽媽」燒光200萬存款 吊車大王出手相助

【緯來新聞網】花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災造成19人死亡，至今仍有5人失聯。其中一名住在佛祖街的71歲張姓婦人，依舊下落不明，兒子莊先生2個月燒掉近200萬存款，哽咽喊「我只想找到媽媽」，讓外界鼻酸不已，也讓吊車大王胡漢龑深受感動，決定出手相助，派遣大型機械前往救援。

花蓮光復洪災，莊姓男子喊話「只想找到媽媽」，讓吊車大王胡漢龑深受感動。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

去年9月23日，花蓮光復鄉馬太鞍溪發生洪災，導致19人喪生，到現在還有5人找不到，其中一名失蹤的罹難者就是住在佛祖街336巷內的71歲張姓婦人。



莊先生等不到幫助，決定自掏腰包，租來2台怪手開挖，2個多月花費近200萬存款，他難過表示只想找到媽媽，「死也要見屍」，但至今仍無所獲，悲嘆快要撐不下去。

胡漢龑再度派出救援前往花蓮光復鄉支援。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

對此，吊車大王胡漢龑喊話：「花蓮光復鄉莊先生，我們啟德又來了！」提到自己看到新聞，讓他心頭一陣酸，思考了一夜，決定再派女婿帶著機械前往花蓮光復鄉支援，也祈求一切救援順利，讓這些罹難者早日出土，家屬得以安心。



貼文曝光後，網友紛紛大讚：「感謝，感恩胡善人，謝謝你幫助了花蓮，辛苦了」、「胡董真的是很用心在回饋社會，台灣能有胡董這樣的善人真好」、「謝謝胡董，又幫助了我的家鄉」、「善心永遠不缺席」、「感謝胡董善心幫忙弱勢」。

