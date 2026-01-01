花蓮海域貨輪故障受困 救援拖船也擱淺 船上5人脫困1人送醫

中鋼公司散裝貨船今天（1日）停靠花蓮港碼頭前，遭東北季風吹向岸際受困，花蓮港務公司調派拖船前往化仁海堤附近海域拖帶，但因風向不佳，拖船絞到纜繩，導致失去動力擱淺，拖船上5人受困、1人頭部撕裂傷。由於海象惡劣，空勤總隊出動直升機，救出拖船內5人，受傷人員由警消協助送醫。至於受困散裝貨船上無人受傷，航港局已調派大型拖船，預計今晚8時許抵達。

花蓮化仁海堤附近海域1日有貨輪失去動力及救援拖船擱淺案，拖船5名船員中有1人頭部撕裂傷待援，由於海象惡劣，通報空勤支援，下午陸續由直升機協助將船員吊掛救出。（中央社）

交通部航港局東部航務中心說明，中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」預報今天上午9時30分進靠花蓮港22號碼頭卸貨，在堤口錨地等候領港登輪時，因主機故障，嘗試自行修復，卻遭強勁東北季風吹向岸際。

東部航務中心表示，花蓮港務分公司隨即調派2艘拖船出港拖帶，救援過程受風浪不佳影響，拖船於下午1時許絞到纜繩、失去動力而擱淺，原掛在「通鴻輪」船上的纜繩也因風浪太大全數斷裂，立即通報海巡署及花蓮縣消防局協助救援，另一艘拖船則返港待命。

中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」（後）1日在花蓮化仁海堤海域失去動力待援，花蓮港務分公司調派拖船（前）出港拖帶，卻因海象惡劣導致拖船也擱淺，後續通報海巡署及花蓮縣消防局協助。（中央社）

海巡署東部分署一二岸巡隊副隊長吳正達表示，接獲通報拖船內共5人，其中1人頭部撕裂傷待援，岸巡隊出動近40名人力投入現場應變。

經花蓮縣消防局及海巡人員評估，由於海象惡劣，船體遭浪拍打劇烈搖晃，無法施放小艇靠近拖船接駁，向空勤總隊請求直升機救援。空勤於下午3時許抵達，陸續將拖船內5人成功吊掛，降落德興棒球場。

空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，拖船內48歲游姓人員頭部有5公分撕裂傷，意識薄弱且無行動能力，直升機降落後，已由警消協助送至醫院治療。

花蓮港務分公司1艘拖船1日赴化仁海堤附近海域欲救援受困散裝貨船，但因海象惡劣、風向不佳，拖船絞到纜繩失去動力擱淺，5名船員中有1人頭部受傷。（中央社）

一二岸巡隊掌握，通鴻輪內共上17名船員，12名台灣籍、5名菲律賓籍，船隻相對穩定，沒有立即危險且無人員受傷。航港局東部航務中心已協調亞洲打撈公司，調派大型拖船前往救援，預計今晚8時許抵達。

一二岸巡隊表示，海巡署已於現場開設前進指揮所，密切掌握潮汐、風浪、船舶狀況及檢視有無油污情形。

