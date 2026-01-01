花蓮海域貨輪故障受困 救援拖船也擱淺 船上5人脫困1人送醫
中鋼公司散裝貨船今天（1日）停靠花蓮港碼頭前，遭東北季風吹向岸際受困，花蓮港務公司調派拖船前往化仁海堤附近海域拖帶，但因風向不佳，拖船絞到纜繩，導致失去動力擱淺，拖船上5人受困、1人頭部撕裂傷。由於海象惡劣，空勤總隊出動直升機，救出拖船內5人，受傷人員由警消協助送醫。至於受困散裝貨船上無人受傷，航港局已調派大型拖船，預計今晚8時許抵達。
交通部航港局東部航務中心說明，中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」預報今天上午9時30分進靠花蓮港22號碼頭卸貨，在堤口錨地等候領港登輪時，因主機故障，嘗試自行修復，卻遭強勁東北季風吹向岸際。
東部航務中心表示，花蓮港務分公司隨即調派2艘拖船出港拖帶，救援過程受風浪不佳影響，拖船於下午1時許絞到纜繩、失去動力而擱淺，原掛在「通鴻輪」船上的纜繩也因風浪太大全數斷裂，立即通報海巡署及花蓮縣消防局協助救援，另一艘拖船則返港待命。
海巡署東部分署一二岸巡隊副隊長吳正達表示，接獲通報拖船內共5人，其中1人頭部撕裂傷待援，岸巡隊出動近40名人力投入現場應變。
經花蓮縣消防局及海巡人員評估，由於海象惡劣，船體遭浪拍打劇烈搖晃，無法施放小艇靠近拖船接駁，向空勤總隊請求直升機救援。空勤於下午3時許抵達，陸續將拖船內5人成功吊掛，降落德興棒球場。
空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，拖船內48歲游姓人員頭部有5公分撕裂傷，意識薄弱且無行動能力，直升機降落後，已由警消協助送至醫院治療。
一二岸巡隊掌握，通鴻輪內共上17名船員，12名台灣籍、5名菲律賓籍，船隻相對穩定，沒有立即危險且無人員受傷。航港局東部航務中心已協調亞洲打撈公司，調派大型拖船前往救援，預計今晚8時許抵達。
一二岸巡隊表示，海巡署已於現場開設前進指揮所，密切掌握潮汐、風浪、船舶狀況及檢視有無油污情形。
責任主編：于維寧
